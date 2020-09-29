Москва и Минск будут снимать ограничения для взаимных поездок при стабилизации ситуации с COVID-19 - Оверчук

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва и Минск будут снимать ограничения для взаимных поездок при стабилизации ситуации с COVID-19, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы возобновили авиасообщение между Москвой и Минском. И по мере стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки будем снимать остающиеся ограничения для взаимных поездок граждан", - сказал Алексей Оверчук.

С 26 сентября полеты из Москвы в Минск начала выполнять российская авиакомпания "Аэрофлот". "Белавиа" возобновит рейсы из Минска в Москву 30 сентября.

Правительство России разрешило гражданам Беларуси въезд на территорию РФ через воздушные пункты пропуска. Запрет на въезд иностранцев, в том числе граждан Беларуси, на территорию России был введен в конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Запрет на въезд в Россию автомобильным и железнодорожным транспортом сохраняется.-0-