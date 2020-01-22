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22 января 2020, 14:14

Можно ли рассчитаться семейным капиталом за квартиру, купленную в лизинг - отвечает адвокат

Фото из архива
Фото из архива
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Семейный капитал: кто и на какие цели может использовать эти средства - отвечает адвокат

После вступления в силу с 1 января 2020 года указа №345 "О семейном капитале" расширился перечень направлений для его досрочного использования. Например, только в Минске за 10 первых дней нового года такой возможностью решили воспользоваться 444 семьи из Минска. Причем 383 обратившихся хотели бы досрочно разморозить семейный капитал для улучшения жилищных условий. Между тем, в связи со вступлением в силу нового законодательства у семей возникает немало вопросов, которые требуют разъяснения. Ответы для этой публикации подготовила адвокат специализированной юридической консультации №1 Минска Екатерина Проневич.

Можно ли использовать семейный капитал после 1 января, чтобы выкупить квартиру, взятую в лизинг, притом что на данный момент мы стоим на очереди для улучшения жилищных условий как многодетная семья?

С 1 января 2020 года, со вступлением в силу указа №345, направления досрочного использования средств семейного капитала значительно расширены. Они могут быть использованы в области жилищных отношений на:

- строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений;

- погашение задолженности по кредитам, предоставленным на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений;

- выплату процентов за пользование данными кредитами семьями состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшими на таком учете на дату заключения кредитного договора.

Следовательно, указом №345 не предусмотрено досрочное использование средств (части средств) семейного капитала на внесение лизингополучателем платы за временное владение и пользование предметом лизинга.

Я многодетная мама. В 2017 году получила семейный капитал. В январе 2020-го имею право приобрести за эти средства дом только в городе, где стою на очереди нуждающихся, или же в любом другом городе или деревне?

Законодательством какого-либо территориального ограничения по использованию средств семейного капитала не закреплено. Будучи нуждающимися в улучшении жилищных условий, вы вправе их улучшать в любом населенном пункте страны.

Несколько лет назад мы построили однокомнатную квартиру долевым способом с привлечением коммерческого кредита (еще выплачиваем). С рождением третьего ребенка в семье появилась возможность стать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сможем ли мы использовать часть средств, выданных в качестве семейного капитала, на погашение оставшейся части старого кредита?

Досрочно (независимо от времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала) эти средства в области жилищных отношений могут быть использованы на погашение задолженности по кредитам, в том числе льготным, предоставленным на строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, а также на выплату процентов за пользование данными кредитами семьями, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшими на таком учете на дату заключения кредитного договора.

Однако для досрочного использования средств семейного капитала на погашение задолженности по ранее полученным коммерческим кредитам на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений требуется, чтобы семья состояла на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на дату заключения кредитного договора.

Поскольку у семьи лишь сейчас возникли основания для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, досрочное использование средств семейного капитала на погашение задолженности по кредиту не может быть предоставлено.

Можно ли досрочно воспользоваться семейным капиталом, чтобы завершить строительные работы в доме, оформленном на родителей? После проведения всех внутренних работ и обустройства мы (я, муж и трое детей) планируем переехать туда жить. Сейчас проживаем в съемном жилье, стоим на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Законодательством не предусмотрено досрочное использование средств (части средств) семейного капитала на выполнение отделочных работ в жилых домах.

В нашей семье трое несовершеннолетних детей. Можем ли мы потратить часть средств семейного капитала на стоматологическую помощь супругу (отцу детей)? Это возможно только в государственных центрах или также в коммерческих?

Средства семейного капитала могут быть использованы досрочно (независимо от времени, прошедшего с даты его назначения) в Беларуси в полном объеме либо по частям в безналичном порядке на получение членом (членами) семьи платных медуслуг, оказываемых организациями здравоохранения. В том числе это касается стоматологических услуг (протезирования зубов, дентальной имплантации с последующим протезированием, ортодонтической коррекции прикуса).

Для досрочного распоряжения средствами семейного капитала по этому направлению гражданину, которому назначен семейный капитал, необходимо подать соответствующее заявление.

Вместе с заявлением о досрочном распоряжении средствами семейного капитала предоставляются следующие документы и (или) сведения:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- решение или копия решения (выписка из решения) о назначении семейного капитала;

- заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) государственной организации здравоохранения о нуждаемости в получении членом (членами) семьи платных медуслуг, оказываемых организациями здравоохранения, с указанием медуслуги;

- документ, удостоверяющий личность, и (или) свидетельство о рождении члена семьи, нуждающегося в получении платных медицинских услуг по заключению ВКК;

- документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, браке, перемене имени, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) и др.) в случае изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения совершеннолетнего члена семьи, обратившегося за досрочным распоряжением средствами семейного капитала, и (или) члена семьи, нуждающегося в получении платных медуслуг по заключению ВКК.

Следовательно, со вступлением в силу изменений, касающихся вопросов назначения и распоряжения средствами семейного капитала, возможность досрочно использовать эти средства на оказание члену семьи платных стоматологических услуг законодательством предусмотрена. Но предварительно члену семьи, нуждающемуся в получении платных медуслуг, нужно получить заключение врачебно-консультационной комиссии именно государственной организации здравоохранения, в котором должно быть указано, в каких медуслугах он нуждается.

Отвечая на вопрос, можно ли потратить средства семейного капитала в коммерческих медцентрах, сообщаю: в законодательстве прямого запрета на оказание платных медицинских услуг в частных организациях здравоохранения не предусмотрено. По этой причине, думается, заключение договора на оказание платных медуслуг с частной организацией здравоохранения за счет средств семейного капитала возможен.

Если вас интересует какая-то тема, можете присылать свои вопросы и предложения в рубрику "Право на защиту: советы адвоката" по адресу advice@belta.by-0-

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