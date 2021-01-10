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10 января 2021, 11:50

МСЧ рекомендует очищать кровлю от снега во избежание несчастных случаев

Фото из архива
Фото из архива

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МСЧ рекомендует очищать кровлю от снега во избежание несчастных случаев. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В условиях ухудшения погодных условий МЧС напоминает, что ветхость строительных конструкций, усугубленная снеговой нагрузкой, нередко приводит к обрушению кровель. "Проведите вынужденный ремонт, укрепите стропильную систему кровель, очистите их от снеговой нагрузки, помогите это сделать своим престарелым родственникам, соседям. Не ходите под крышами, карнизами, балконами домов и строений", - рекомендуют в ведомстве.

В подразделении МЧС Могилевской области также сообщили, что 9 января спасатели данного региона выезжали 14 раз для оказания помощи по распиловке и уборке аварийных деревьев с автодорог общего пользования и 8 раз - для извлечения автомобилей из снега (в Могилеве, Могилевском, Белыничском, Круглянском, Мстиславском, Кличевском, Костюковичском районах). "При этом условия жизнедеятельности не были нарушены, материальный ущерб отсутствует", - отметили в МЧС.

По данным Могилевоблгидромета, на территории области толщина снежного покрова составляет от 10 до 27 см. Как отмечает РУП "Могилевэнерго", на 6.00 10 января отключений электроснабжения в области не зарегистрировано. Случаи обрушения кровель зданий также не были зафиксированы.-0-

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