МТС перестал делить покупателей на "своих" и "чужих"

Мы не хотим делить покупателей на "своих" и "чужих"! Именно поэтому в сети салонов и интернет-магазине МТС стартовала акция "Для всех". С ее помощью приобретать любое оборудование по единым выгодным ценам смогут как клиенты компании, так и абоненты других операторов.

МТС сделал доступнее весь ассортимент имеющихся товаров компании. В перечне присутствует огромное разнообразие смартфонов, планшетов и смарт-часов, а также модемов и роутеров для проведения широкополосного интернета. Кроме того, большим спросом пользуются ноутбуки и ТВ-приставки. Ранее по сниженным ценам их могли приобрести только абоненты МТС.

Акция "Для всех" устанавливает выгодные цены для всех покупателей, включая абонентов других операторов и тех, у кого вообще нет мобильного номера. В акции участвуют все товары, предлагаемые в МТС.

Для приобретения любого оборудования и смарт-устройства в рамках акции не нужно становиться абонентом МТС или брать на себя обязательства пользоваться услугами связи компании в течение определенного срока. Для того, чтобы забрать понравившееся устройство по выгодной цене, нужно просто сообщить сотруднику промокод "Для всех". Акция действует во всех салонах связи МТС на территории Республики Беларусь и в интернет-магазине МТС.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

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