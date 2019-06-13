МТС улучшил 3G-связь вдоль основных ж.-д. магистралей страны

МТС улучшил покрытие 3G-сети вдоль крупнейших железнодорожных магистралей. В рамках проекта построена 51 новая базовая станция. Связь "прокачали" по направлениям из Гомеля до Гудогая, из Бреста до Орши и из Жлобина до Витебска.

Для реализации проекта вдоль железнодорожных путей были построены новые базовые станции и модернизированы существующие. Таким образом, покрытие сети 3G улучшено по следующим крупнейшим железнодорожным направлениям страны:

* Гомель – Жлобин – Бобруйск – Осиповичи – Минск – Молодечно – Сморгонь – Гудогай;

* Брест – Барановичи – Минск – Орша;

* Жлобин – Рогачев – Могилев – Орша – Витебск – Езерище.

"Качество связи на популярных ж/д-направлениях улучшено к II Европейским играм, национальным партнером которых выступает МТС. Тем самым жители Беларуси и иностранцы смогут с большим комфортом добраться до Минска, оставаясь на связи во время движения поезда. Обновленная инфраструктура позволит оставаться онлайн или пообщаться с друзьями во время поездки между городами", – подчеркнули в МТС.

Ранее МТС совместно с Белорусской железной дорогой обеспечил все вокзалы страны Wi-Fi. К II Европейским играм мобильный оператор также запускает базовые станции вдоль автотрасс. В результате будет обеспечен качественный доступ к скоростному мобильному интернету по технологии 3G "внутри автомобиля". Всего вдоль автомагистралей и железной дороги заработает около сотни вышек.

Размещение рекламы на БЕЛТА