МТС запустил банковскую карту с кешбэком на связь

Компания МТС предложила своим абонентам банковскую карту "МТС Деньги", счет которой совмещен с балансом номера мобильного телефона. С помощью бесконтактной карты Gold Mastercard можно совершать покупки и при этом получать кешбэк размером 5% на связь.

Карта "МТС Деньги" — это совместный проект компании МТС, банка Дабрабыт и Mastercard. Баланс карточки можно отслеживать в режиме реального времени в приложении "МТС Деньги" или "Мой МТС". Для того чтобы пополнить счет карты, необходимо перечислить деньги на номер телефона — соответственно, нет ни комиссий, ни ограничений.

Картой "МТС Деньги" можно оплачивать коммунальные услуги, приобретать товары в интернете, рассчитываться в магазине или кафе как в Беларуси, так и за рубежом. Платеж можно совершить в любом месте, где принимают банковские карты. Кроме того, обладатель карты сможет снимать наличные в банкоматах и кассах банков.

"Банк Дабрабыт выступил партнером уникального для Беларуси проекта, в котором карточка привязана не к счету в банке, а к балансу абонента сотовой сети. Мы помогли технически реализовать эту связь и будем обеспечивать проведение операций абонентов МТС по карточке Gold Mastercard "МТС Деньги", — пояснил исполнительный директор Банка Дабрабыт Александр Плитко.

Один из главных бонусов "МТС Деньги" — это кешбэк 5% на услуги связи МТС за ежедневные покупки по карте. Деньги на счет поступают ежемесячно, а использовать их нужно до следующего момента выплаты начислений кешбэка. Кроме того, карту "МТС Деньги" можно подключить к Samsung Pay и тогда расчеты на кассе можно будет совершать прикосновением мобильного телефона к терминалу.

Сегодня карточка "МТС Деньги" доступна абонентам МТС, которые являются физическими лицами. Владелец номера может оформить неименной "пластик" Gold Mastercard сроком на 3 года в офисе оператора. Выдается карта в день оформления.

"Карточка "МТС Деньги" открывает в Беларуси новую страницу в сфере финтеха и мобильной связи. Теперь одним действием можно контролировать как баланс мобильного счета, так и наличие денег на карточке. Это не только удобно, но и выгодно, так как расходы на связь можно оплатить кешбэком", — отметил руководитель Департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

На текущий момент получить карту абоненты могут бесплатно в собственных салонах связи компании МТС в Минске. Пользоваться карточкой можно только при подключении одноименного сервиса "МТС Деньги", абонентская плата которого составляет 10 копеек в сутки.

Подробнее о карте "МТС Деньги" можно узнать на сайте компании, а также в салонах связи МТС.

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