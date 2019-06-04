МТС запустил мобильную связь во всех тоннелях минского метро

Скоростным интернетом теперь можно свободно пользоваться на любом участке столичной подземки. МТС обеспечил мобильной связью 3G все тоннели минского метро на двух ветках.

Беспроводной связью охвачены все перегоны двух линий метро, их общая длина — 37 км. Для реализации проекта используется специальный кабель, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона. Он подключен к радиомодулям базовых станций МТС, установленных на каждой платформе и внутри технических помещений перегонов, и позволяет равномерно охватить связью каждый метр тоннелей метро.

Технология дает возможность обеспечить высокую пропускную способность сети, несмотря на скорость движения поезда и металлический корпус вагонов. Таким же образом реализованы схожие проекты в других городах мира.

Сейчас пассажиры метро могут комфортно проводить время онлайн. Сеть настроена таким образом, чтобы обеспечить всех абонентов скоростным интернетом, в том числе — при большом пассажиропотоке во время II Европейских игр. Теперь Минск вошел в число немногих городов мира, в которых можно пользоваться мобильной связью в метро.

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