МТЗ представил в Набережных Челнах свое эксклюзивное шоу "Танцующие тракторы"

11 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Минский тракторный завод представил в Набережных Челнах (Республика Татарстан Российской Федерации) свое эксклюзивное шоу "Танцующие тракторы", сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
Шоу стало частью праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню машиностроителя. Была организована также выставка продукции машиностроительного комплекса Татарстана, где были представлены успешно реализованные белорусско-татарстанские проекты в сфере тракторостроения.
"Руководитель отделения посольства Беларуси в Казани Олег Исаев и генеральный директор ООО "ТПК МТЗ-Татарстан" Константин Анисимов продемонстрировали президенту Татарстана Рустаму Минниханову тракторы Беларус 3522, Беларус 20.22, Беларус 15.23, укомплектованные двигателями производства ЗАО "Камминз Кама", а также Беларус 82.1 и Беларус 12.21 в газомоторном варианте", - добавили в пресс-службе.-0-