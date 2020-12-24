МТЗ стал партнером белорусской команды на "Дакаре-2021"

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод впервые стал партнером команды "МАЗ-СПОРТавто", которая представит Беларусь на крупнейшем ралли-марафоне "Дакар-2021", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Действительно, в этом году мы приняли решение, что будем партнером команды "МАЗ-СПОРТавто". Во-первых, потому что считаем, что предприятиям тяжелой промышленности нужно держаться вместе, работать на общий результат. Во-вторых, мы рады поддержать всевозможные спортивные активности", - отметил генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк.

Он напомнил, что тракторы BELARUS не один год принимают участие в "Тракторном биатлоне", который проходит в Удмуртии. "Если позволит эпидобстановка, планируем поучаствовать и в будущем году. То есть на МТЗ как нигде понимают, что такое соревновательный дух и насколько важна поддержка для достижения высокого результата", - рассказал гендиректор.

По словам Виталия Вовка, немаловажна имиджевая составляющая. "То, что на капотниках, которые отправятся на гонки в Саудовскую Аравию, будет размещен наш логотип, позволит дополнительно заявить о себе", - подчеркнул гендиректор. Он пожелал команде "МАЗ-СПОРТавто" здоровья, удачи и финишировать как минимум в тройке сильнейших.

Экипажи "МАЗ-СПОРТавто" отправятся из Минска в Джидду (Саудовская Аравия) 27 декабря. Команда выставит на гонку сразу два капотных грузовика и будет бороться за пьедестал. В ралли примут участие пилоты Сергей Вязович и Алексей Вишневский, штурманы Павел Гаранин и Максим Новиков, механики Антон Запорощенко и Сергей Сачук.-0-