Мухин: ситуация с беженцами на границе искусственно политизируется Западом

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе искусственно политизируется Западом, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный директор Центра политической информации (Россия) Алексей Мухин, сообщает БЕЛТА.

"Ситуация с условными белорусскими мигрантами, которые приходят туда из Ирака, Афганистана и так далее, безусловно, искусственно политизируется. Потому что у коллективного Запада есть вполне себе определенный счет к Александру Лукашенко, который выиграл выборы и не дал провести государственный переворот, - сказал Алексей Мухин. - И все эти люди в Польше, Литве, той же Германии испытали чувство дискомфорта, что не удалось то, что они задумали, несмотря на серьезные усилия с их стороны. Сейчас их гложет обида, которая не дает им возможности воспринимать избранного Президента Беларуси в качестве полноценного актора событий".

По словам эксперта, подобного рода события очень хорошо иллюстрируют то, что наши западные коллеги находятся в состоянии аффекта "из-за того, что до этого мало обращали внимания на реальное положение дел, находясь во власти своих собственных стереотипов и представлений о том, как должно быть", добавил он. Жизнь все расставила по своим местам, в том числе и в ходе этого белорусско-польского кризиса.-0-