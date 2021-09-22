Муравейко: Беларусь всегда открыта для диалога в интересах укрепления международного мира

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда открыта для диалога в интересах укрепления международного мира. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси - начальник главного оперативного управления генерал-майор Павел Муравейко, который в формате видеоконференции принял участие в заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ (ФСОБ), посвященного современным военным рискам и вызовам безопасности, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

По оценке Генерального штаба, актуальными современными угрозами военной безопасности в регионе среди прочих продолжают оставаться: наращивание группировок войск на территории сопредельных государств и совершенствование инфраструктуры для их размещения, проведение крупномасштабных учений без предварительного уведомления, отсутствие доступа для контроля над вооружением в так называемых серых зонах, то есть на территории стран, не входящих в зону ОБСЕ, вмешательство во внутренние дела других стран с использованием инструментария "гибридных войн", кибератаки, дезинформационные кампании.

Кроме того, генерал-майор Павел Муравейко отметил, что необходимо прекратить взаимные упреки и обвинения и перейти к конструктивному диалогу с использованием международных площадок и двусторонних контактов. В завершение своего выступления он подчеркнул: "Беларусь неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства по выполнению международных и региональных договоров в рамках ООН и ОБСЕ и надеется на подобную взаимность со стороны остальных стран-участников этих организаций. Мы всегда открыты для диалога в интересах укрепления международного мира, мер доверия и безопасности".

Как отметили в Минобороны, выступление белорусского представителя вызвало бурное обсуждение среди представителей стран ОБСЕ, в первую очередь - США, Польши, стран Балтии и Украины.

Мероприятие проводилось в рамках серии дискуссий "Диалога по вопросам безопасности", приуроченных к 25-летию Концептуальной базы для контроля над вооружениями, которая была согласована государствами-участниками в 1996 году.-0-