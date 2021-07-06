Мусиенко: попытка госпереворота и терактов, санкции говорят о том, что сейчас переломное время

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытка госпереворота и терактов, покушение на жизнь телеведущего и санкционная борьба говорят о том, что сейчас переломное время. Такое мнение руководителя Аналитического центра ЕсооМ Сергея Мусиенко публикует газета "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Чудовищно, когда для достижения своих целей зарубежные государства используют столь подлые методы, выходящие за грань понимания. Безусловно, это вызывает возмущение. С другой стороны, это можно назвать и оценкой нашей независимости, нашего пути развития, которые не нравятся огромному количеству людей и стран. Потому и предпринимаются шаги, давно выходящие из юридической плоскости и больше напоминающие международный самосуд, - уверен аналитик. - Попытка госпереворота и терактов, покушение на жизнь телеведущего и санкционная борьба говорят о том, что сейчас переломное время. Совершенно неприкрыто идет гибридная война. Когда канцлер Германии на закате своих полномочий совершает визит в Великобританию и просит прекратить материковые рейсы в Европу - это вам ничего не напоминает? Отработка бесполетной воздушной зоны над Беларусью - возмутительный факт, подобное происходило лишь в преддверии или во время войн. Все это, как и отсутствие реакции Запада на заявления Протасевича, четкий и понятный сигнал, что нас расценивают как противника. Причем противника серьезного".

Сергей Мусиенко считает: на подобное Беларусь должна серьезно отвечать. "По большому счету, это наш шанс. Вспомните, многие годы мы относились ко Дню Независимости как к рядовому празднику, без особой личной сопричастности и душевного понимания. Сейчас же ситуация совершенно иная, ценность праздника возросла настолько, что он стал для нас одним из самых значимых. И даже круг людей, поздравляющих друг друга с Днем Независимости, говорит о многом. Не менее чудовищно, что предшествовавшее экстремистским и террористическим поползновениям Запада усиление санкционного давления произошло в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны. И так же, как и в 1941-м, было подкреплено "обоснованием" со стороны германского МИД", - сказал политолог.

По его словам, у Беларуси сейчас есть шанс мобилизоваться, иначе независимость не сохранить. "Мы видим, какова ее цена в современном мире, где становятся перед абстрактным афроамериканцем на колени, а вот желания извиниться за уничтожение десятков миллионов как-то не наблюдается. О каких-либо претензиях в адрес Беларуси со стороны стран коллективного Запада не то что говорить - даже думать нельзя! Но на деле все иначе…Думаю, нападки Запада на Беларусь связаны и с нашей реакцией на коронакризис. Локдауны и комендантский час мы не вводили, и сегодня граждане Италии просятся в наши санатории просто для того, чтобы пожить как люди! Понятно, что Беларусь воспринимается Западом как неудобный и даже плохой пример, который нужно прекратить. Нет желания и показывать наш коллективный опыт по борьбе с пандемией. И сохранение системы здравоохранения, что оказалось куда эффективнее нынешней необходимости в других странах частых ПЦР-тестов за 50 евро и хождения в кафе по QR-коду", - отметил Сергей Мусиенко.-0-