Мусиенко: протестные акции в стране не поддерживают 72,4% белорусов

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестные акции в стране не поддерживают 72,4% белорусов, заявил журналистам директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, комментируя результаты социологического исследования "Социальное мышление", передает корреспондент БЕЛТА.

"Большинство опрошенных - 72,4% - не поддерживают происходящие в стране акции протеста, а о поддержке протестных акций высказались 15,4% опрашиваемых, - сказал Сергей Мусиенко. - Кроме того, 75,9% ответили, что акции протеста оказывают негативное воздействие на качество жизни населения. Что в принципе объективно и понятно, что люди уже в выходные осенью особо старались ни детей в секции не водить, ни самим отдыхать. В больших городах, по крайней мере, Минске - это, конечно, чувствовалось".

По заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля 2021 года Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами проведен республиканский опрос общественного мнения. С использованием бумажных анкет и планшетов опрошено 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для населения Беларуси от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.

Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос, позволивший подготовить необходимый инструментарий и выстроить тактику сбора первичной социологической информации.

На первом этапе проведен территориальный опрос экономически активного населения, по результатам которого принято решение о проведении второго этапа с более широким охватом различных категорий граждан. Помимо организации заполнения формализованных анкет перед интервьюерами ставилась задача изучения запросов и ожиданий общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. Акцент делался на открытых вопросах, позволяющих максимально учесть личную точку зрения респондентов. Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси.-0-