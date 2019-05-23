"Муж ругался, что много покупаю!" Очередной поход в "Евроопт" принес жительнице Гродно 100 000 рублей

Игре "Удача в придачу!" больше трех лет, и за это время для очень многих белорусов их личная удача стала прочно ассоциироваться с магазинами "Евроопт", где они делают покупки. За 120 туров своих обладателей нашли почти 3 миллиона различных призов на общую сумму более 28 млн долларов. В том числе разыграны 81 квартира в Минске, 62 крупных денежных приза - от 40 000 до 120 000 рублей, 385 новеньких автомобилей, а также 320 поездок на лучшие курорты мира.

Более 10 000 призов 120-го тура были разыграны во вторник. Пятерым счастливчикам повезло особенно! 100 000 рублей выиграла Анна Дрыгваль из Гродно, вязальщик на предприятии "Радиоволна". Новенькие белоснежные внедорожники "Джили Эмгранд Х7" достались Любови Разуваевой, администратору кафе из Несвижа, Вадиму Щупановскому, менеджеру по организации грузоперевозок из Лиды, Валентину Цалко, пенсионеру из Гомеля. А солидную сумму 50 000 рублей выиграл Василий Хомец, пенсионер из поселка Куты Гомельского района.

Призы победителям 120-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Церемония награждения победителей 120-го тура состоялась в четверг, 23 мая, в минском "Е-сити". Счастливчикам, выигравшим новенькие внедорожники, вручили ключи и документы. А денежные призы были перечислены победителям на СТАТУСкарту от Статусбанка .

"Если бы не выигрыш, кредит за квартиру платили бы еще лет 15"

Жительнице Гродно Анне Дрыгваль, которая работает вязальщиком на предприятии "Радиоволна", до сих пор сложно поверить в свою невероятную удачу - она обладательница 100 000 рублей! Радуется вся ее семья: муж и двое сыновей. Ведь теперь важнейший вопрос с погашением кредита за квартиру для них решен!

Обычный вторник принес Анне Дрыгваль отличные новости! И кругленькую сумму!

- Покупаем квартиру, кредит платили бы еще лет 15, если бы не выигрыш. Когда нам позвонили с этой новостью, мы долго не могли поверить, стали считать, осознавать, какая это сумма… Огромная! Хватит и на погашение кредита, и на ремонт, и еще останется, - радуется победительница. - Мы счастливы!

"Достаточно часто делаем покупки на большие суммы, муж еще каждый раз ругался, что много покупаю. Можете представить его реакцию, когда я сказала, что мы выиграли 100 000!"

По словам Анны, в игре "Удача в придачу!" они участвуют уже несколько лет. Раньше удавалось выиграть мелкие призы: чистящее средство, кофе, сертификат на 10 рублей... А в этот раз приз оказался просто грандиозным!

- Достаточно часто закупаемся на много кодов, бывает на 100 рублей и больше. Муж еще ругался каждый раз, что много покупаю, - со смехом комментирует Анна Дрыгваль. - Можете представить его реакцию, когда я сообщила, что мы выиграли 100 000!

"ГиперМолл" очень нравится - и ценами, и доставкой"

Любовь Разуваева, администратор кафе из Несвижа Минской области, просто светится от счастья. Еще бы, в руках ключи от белоснежной машины!

Любовь Разуваева, администратор кафе из Несвижа, закупилась в "ГиперМолл" к юбилею зятя - и стала обладательницей новенького авто!

- Такая красавица мне досталась, просто мечта! Столько радости было во вторник, когда узнала о выигрыше, и верещала, и прыгала, - смеется победительница. - За рулем буду ездить сама, у меня старенькая маленькая машинка есть, а теперь будет замечательная новенькая!

В "Евроопт" Любовь Разуваева ходит постоянно, а еще часто делает заказы в "ГиперМолл".

- Заказал, все пришло, и не надо никуда бегать, удобно. В этот раз зятю как раз 30 лет исполнялось, так что закупились хорошенько, - рассказывает она. - Меня дочка еще подколола, что как всегда взяла "товар удачи", надеюсь на выигрыш. И тут узнаем такую новость!

"Сам не смог бы позволить себе новый автомобиль из салона"

Новость о выигрыше застала пенсионера Валентина Цалко в больнице, и сегодня за него приз по доверенности забрала супруга Тамара, но Валентин Павлович согласился поделиться своими эмоциями по телефону.

Семья Цалко из Гомеля будет ездить с большим комфортом - на вместительном внедорожнике!

- Мечты о крупном призе, конечно, были. И тут звонит мой знакомый: Валентин Павлович, по-моему, вы выиграли автомобиль! - вспоминает победитель счастливый для себя день.

Что ж, будем надеяться, что радостные эмоции помогут Валентину Павловичу быстрее поправиться и оценить свой новый личный автотранспорт в действии.

- За рулем буду ездить сам, права есть. У меня машина старенькая, и была мечта поменять ее, но, конечно, не смог бы позволить себе новый автомобиль из салона, если бы не этот выигрыш, - признается Валентин Цалко.

"Давно была мечта доехать до Байкала на автомобиле!"

Следующий победитель - Вадим Щупановский из Лиды Гродненской области, руководитель автоколонны в крупном транспортном предприятии, как раз планировал покупать автомобиль. А теперь он у него есть!

Руководитель автоколонны Вадим Щупановский из Лиды как раз собирался покупать автомобиль

- Эмоции не знаю, как описать даже, наверное, шок. Играю с самого начала и на выигрыш, честно говоря, не особо надеялся, хотя по мелочи, бывало, везло. А тут надо же - автомобиль! - радуется он.

На выигранный внедорожник у победителя большие планы.

- Модель кроссовера мне по душе, комфортная. Посмотрим, как машина покажет себя в ходу. Давно была мечта доехать с друзьями до Байкала именно на автомобилях, с палатками. Теперь есть возможность ее осуществить! - улыбается Вадим Щупановский.

"Поменяю свой старенький "Пежо" на новый!"

Пенсионер Василий Хомец из поселка Куты Гомельского района благодаря выигрышу 50 000 рублей также сможет решить автомобильный вопрос.

Пенсионер Василий Хомец из поселка Куты уже знает, как потратит 50 000!

- Первым делом куплю новую машину и не придется на старости лет лежать под своей старой, ремонтировать без конца. Уже даже определился с маркой. Сейчас у меня старенькое "Пежо", наверное, лет 30 ему, куплю такую же марку, но новую! - делится планами на выигрыш победитель.

В "Евроопт" Василий Семенович вместе с женой ездит регулярно. И "товары удачи" покупает с самого начала игры, хотя, признается, в свою победу не верил.

- Ни о чем таком не думали, просто продукты все равно покупать нужно, так что по дороге с работы жены заезжаем в магазин и закупаемся всем необходимым. Кто бы мог подумать, что так все обернется?

Призов больше - шансы выше! Испытай удачу по-новому - розыгрыш 4 июня!

Игра продолжается. 4 июня своих обладателей найдут огромная денежная сумма 100 000 рублей, 3 автомобиля, 100 призов по 500 рублей, 2000 призов по 100 рублей и 10 000 сертификатов на покупки в "Евроопт"!

Получить шанс на победу стало еще проще! Следующий розыгрыш 4 июня!

Претендовать на призы 121-го тура будут игровые коды, полученные за покупки с 20 мая по 2 июня в магазинах "Евроопт", онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл".

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ! С 20 мая в игре "Удача в придачу!" изменились правила начисления кодов. Теперь начисление игровых кодов участникам зависит не от общей суммы покупки, а от стоимости "товаров удачи" в чеке. Участники игры будут получать 1 код при покупке "товаров удачи" на 2 рубля в чеке с учетом скидки по карте "Е-плюс" или СТАТУСкарте .

Иными словами, участвовать в игре теперь можно, потратив всего 2 рубля на покупку "товаров удачи".

Как известно, игра "Удача в придачу!" проводится в сети "Евроопт" с финансовой поддержкой поставщиков-спонсоров. Благодаря игре продажи "товаров удачи" этих поставщиков увеличиваются в несколько раз, что выгодно как поставщикам, так и сети. Покупатели, в свою очередь, покупая нужный им товар по обычной, не завышенной, цене, в придачу получают шанс выиграть приз, возможно, даже очень большой. Например, при покупке упаковки кофе Nescafe Gold, 375 г, за 19 рублей, покупатель получает сразу 9 игровых кодов, что значительно увеличивает его шансы на победу!

Благодаря новым правилам получить шанс на победу стало еще проще. Совершайте покупки, добавляйте "товары удачи" и готовьте речь победителя - возможно, совсем скоро она вам пригодится!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 120". Срок проведения: 06.05.2019 г. - 25.07.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3532 от 26.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 121". Срок проведения: 20.05.2019 г. - 08.08.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3538 от 04.05.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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