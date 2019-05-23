"Муж ругался, что много покупаю!" Очередной поход в "Евроопт" принес жительнице Гродно 100 000 рублей

Игре
Более 10 000 призов 120-го тура были разыграны во вторник. Пятерым счастливчикам повезло особенно! 100 000 рублей выиграла Анна Дрыгваль из Гродно, вязальщик на предприятии "Радиоволна". Новенькие белоснежные внедорожники "Джили Эмгранд Х7" достались Любови Разуваевой, администратору кафе из Несвижа, Вадиму Щупановскому, менеджеру по организации грузоперевозок из Лиды, Валентину Цалко, пенсионеру из Гомеля. А солидную сумму 50 000 рублей выиграл Василий Хомец, пенсионер из поселка Куты Гомельского района.
Церемония награждения победителей 120-го тура состоялась в четверг, 23 мая, в минском "Е-сити". Счастливчикам, выигравшим новенькие внедорожники, вручили ключи и документы. А денежные призы были перечислены победителям на
"Если бы не выигрыш, кредит за квартиру платили бы еще лет 15"
Жительнице Гродно Анне Дрыгваль, которая работает вязальщиком на предприятии "Радиоволна", до сих пор сложно поверить в свою невероятную удачу - она обладательница 100 000 рублей! Радуется вся ее семья: муж и двое сыновей. Ведь теперь важнейший вопрос с погашением кредита за квартиру для них решен!
- Покупаем квартиру, кредит платили бы еще лет 15, если бы не выигрыш. Когда нам позвонили с этой новостью, мы долго не могли поверить, стали считать, осознавать, какая это сумма… Огромная! Хватит и на погашение кредита, и на ремонт, и еще останется, - радуется победительница. - Мы счастливы!
По словам Анны, в игре
- Достаточно часто закупаемся на много кодов, бывает на 100 рублей и больше. Муж еще ругался каждый раз, что много покупаю, - со смехом комментирует Анна Дрыгваль. - Можете представить его реакцию, когда я сообщила, что мы выиграли 100 000!
"ГиперМолл" очень нравится - и ценами, и доставкой"
Любовь Разуваева, администратор кафе из Несвижа Минской области, просто светится от счастья. Еще бы, в руках ключи от белоснежной машины!
- Такая красавица мне досталась, просто мечта! Столько радости было во вторник, когда узнала о выигрыше, и верещала, и прыгала, - смеется победительница. - За рулем буду ездить сама, у меня старенькая маленькая машинка есть, а теперь будет замечательная новенькая!
В "Евроопт" Любовь Разуваева ходит постоянно, а еще часто делает заказы в "ГиперМолл".
- Заказал, все пришло, и не надо никуда бегать, удобно. В этот раз зятю как раз 30 лет исполнялось, так что закупились хорошенько, - рассказывает она. - Меня дочка еще подколола, что как всегда взяла "товар удачи", надеюсь на выигрыш. И тут узнаем такую новость!
"Сам не смог бы позволить себе новый автомобиль из салона"
Новость о выигрыше застала пенсионера Валентина Цалко в больнице, и сегодня за него приз по доверенности забрала супруга Тамара, но Валентин Павлович согласился поделиться своими эмоциями по телефону.
- Мечты о крупном призе, конечно, были. И тут звонит мой знакомый: Валентин Павлович, по-моему, вы выиграли автомобиль! - вспоминает победитель счастливый для себя день.
Что ж, будем надеяться, что радостные эмоции помогут Валентину Павловичу быстрее поправиться и оценить свой новый личный автотранспорт в действии.
- За рулем буду ездить сам, права есть. У меня машина старенькая, и была мечта поменять ее, но, конечно, не смог бы позволить себе новый автомобиль из салона, если бы не этот выигрыш, - признается Валентин Цалко.
"Давно была мечта доехать до Байкала на автомобиле!"
Следующий победитель - Вадим Щупановский из Лиды Гродненской области, руководитель автоколонны в крупном транспортном предприятии, как раз планировал покупать автомобиль. А теперь он у него есть!
- Эмоции не знаю, как описать даже, наверное, шок. Играю с самого начала и на выигрыш, честно говоря, не особо надеялся, хотя по мелочи, бывало, везло. А тут надо же - автомобиль! - радуется он.
На выигранный внедорожник у победителя большие планы.
- Модель кроссовера мне по душе, комфортная. Посмотрим, как машина покажет себя в ходу. Давно была мечта доехать с друзьями до Байкала именно на автомобилях, с палатками. Теперь есть возможность ее осуществить! - улыбается Вадим Щупановский.
"Поменяю свой старенький "Пежо" на новый!"
Пенсионер Василий Хомец из поселка Куты Гомельского района благодаря выигрышу 50 000 рублей также сможет решить автомобильный вопрос.
- Первым делом куплю новую машину и не придется на старости лет лежать под своей старой, ремонтировать без конца. Уже даже определился с маркой. Сейчас у меня старенькое "Пежо", наверное, лет 30 ему, куплю такую же марку, но новую! - делится планами на выигрыш победитель.
В "Евроопт" Василий Семенович вместе с женой ездит регулярно. И "товары удачи" покупает с самого начала игры, хотя, признается, в свою победу не верил.
- Ни о чем таком не думали, просто продукты все равно покупать нужно, так что по дороге с работы жены заезжаем в магазин и закупаемся всем необходимым. Кто бы мог подумать, что так все обернется?
Призов больше - шансы выше! Испытай удачу по-новому - розыгрыш 4 июня!
Игра продолжается. 4 июня своих обладателей найдут огромная денежная сумма 100 000 рублей, 3 автомобиля, 100 призов по 500 рублей, 2000 призов по 100 рублей и 10 000 сертификатов на покупки в "Евроопт"!
Претендовать на призы 121-го тура будут игровые коды, полученные за покупки с 20 мая по 2 июня в магазинах "Евроопт", онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл".
ВАЖНАЯ НОВОСТЬ! С 20 мая в игре
Иными словами, участвовать в игре теперь можно, потратив всего 2 рубля на покупку "товаров удачи".
Как известно, игра
Благодаря новым правилам получить шанс на победу стало еще проще. Совершайте покупки, добавляйте "товары удачи" и готовьте речь победителя - возможно, совсем скоро она вам пригодится!
ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 120". Срок проведения: 06.05.2019 г. - 25.07.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3532 от 26.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 121". Срок проведения: 20.05.2019 г. - 08.08.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3538 от 04.05.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
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