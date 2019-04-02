МВД Беларуси рассчитывает на вступление в силу соглашения о взаимном признании виз с РФ в 2019 году

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД Беларуси рассчитывают, что соглашение с Россией о взаимном признании виз вступит в силу в 2019 году. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению представителя МВД, соглашение вступит в силу в этом году. "Обе стороны, я думаю, заинтересованы в оперативном подписании", - сказал Алексей Бегун.

Он добавил, что проект соответствующего нормативного правового акта внесен Президенту на рассмотрение.

Алексей Бегун рассказал, что МИД России прислал запрос по поводу технических аспектов взаимодействия двух информационных систем в связи с соглашением. Сейчас белорусская сторона готовит ответ российскому внешнеполитическому ведомству.-0-