МВД: число участников протестов снизилось, задержаны не более 200 человек

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество участников протестных мероприятий снизилось, задержаны не более 200 человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"К 18.00 практически во всех регионах страны прошли несанкционированные массовые мероприятия. Стоит отметить, что количество участников таких мероприятий в этот раз было значительно меньше, нежели во все предыдущие воскресенья", - сказала Ольга Чемоданова.

При этом не более 200 человек по стране задержаны и доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. Задержанные - наиболее активные участники протестных акций - использовали в том числе незарегистрированную символику, выкрикивали призывы, добавила пресс-секретарь МВД.

По словам Ольги Чемодановой, сотрудники милиции в Гомеле и Могилеве применили спецсредства. "Светошумовые гранаты, как сообщалось в некоторых интернет-источниках, сотрудниками милиции не применялись", - уточнила она.

"Также стоит отметить, что в регионах (имеются в виду областные центры - Гродно, Гомель, Могилев) количество участников не превышало нескольких сотен человек. Мероприятия прошли очень быстро и уже по состоянию на 17.00 были завершены", - отметила пресс-секретарь МВД. Она добавила, что сейчас протестные движения продолжаются только в Минске. Причем число участников здесь также значительно меньше, нежели это было в предыдущие воскресные дни.-0-