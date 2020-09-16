МВД: данные около 300 сотрудников милиции за период с 9 августа попали в интернет

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Данные около 300 сотрудников милиции за период с 9 августа попали в интернет, сообщил журналистам начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Данные около 300 сотрудников милиции за период с 9 августа попали в интернет. Более 250 сотрудников и членов их семей подверглись деструктивному давлению", - сказал Андрей Паршин.

/Будет дополнено/.-0-

МВД: возбуждено 43 уголовных дела за угрозы насилия в отношении сотрудников милиции "21 человек уже обозначен в качестве подозреваемых и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы", - рассказал начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин.