МВД, Госпогранкомитет и МОМ будут содействовать добровольному возвращению иностранцев на родину

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД, Госпогранкомитет и представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси 9 октября планируют подписать протокол о намерениях сотрудничества в сфере добровольного возвращения иностранных граждан на родину или в страну постоянного проживания, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Министерства внутренних дел.

Мероприятие даст старт информационной кампании о программе добровольного возвращения для мигрантов. Добровольное возвращение при поддержке Международной организации по миграции будет включать в себя административную, логистическую и финансовую помощь, в том числе в реинтеграции на родине.

Подобная программа уже реализовывалась в Беларуси с 2007 по 2011 год. Тогда содействие оказали более 140 иностранцам, из которых 35 воспользовались помощью по инициативе органов внутренних дел. Это позволило в значительном объеме сэкономить средства республиканского бюджета на покрытие расходов, связанных с высылкой и депортацией.

В этом году воспользовались возможностями программы добровольного возвращения на родину уже 15 мигрантов.

Протокол о намерениях сотрудничества разработан по проекту международной технической помощи "Содействие Беларуси в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов" и определяет критерии, условия и полномочия подписантов.-0-