МВД: количество киберпреступлений впервые за несколько лет снизилось

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее количество зарегистрированных преступлений по линии работы уголовного розыска в 2021 году снизилось, сообщил на коллегии МВД заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД Беларуси.

В частности, впервые за последние несколько лет удалось снизить количество киберпреступлений. Причем их раскрываемость также существенно возросла.

Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями уделили особое внимание обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей сельхозпредприятий (скота, техники, запасных частей, ГСМ, посевного фонда, нового урожая).

"Результаты борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями в прошлом году достаточно весомые. Общий размер причиненного материального ущерба по преступлениям, задокументированным подразделениями БЭП, составил почти Br68 млн", - отметил Геннадий Казакевич.

По его словам, роль интернета в качестве специфического канала наркоторговли на территории Беларуси в 2021 году еще больше усилилась. Свыше 90% случаев наркосбыта осуществляется через виртуальное пространство. В минувшем году в стране больше изъято наркотических средств и психотропных веществ, выявлено лабораторий и помещений, оборудованных для выращивания наркосодержащих растений.

"Угрожающими темпами в структуре наркорынка республики увеличивается доля психотропных веществ. В прямой зависимости от этого и рост числа передозировок, в том числе с летальным исходом, - заявил Геннадий Казакевич. - Так, в прошлом году от передозировок скончались 140 человек. В подавляющем большинстве смертельных случаев (84%) причиной передозировок стал метадон".

На контроле также преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, совершенные в интернете. Дети становятся жертвами преступников через знакомства с ними в чатах, форумах, социальных сетях, различных системах интерактивного общения. В связи с этим МВД выступает за ужесточение уголовной ответственности за груминг (психологическую подготовку ребенка к сексуальному контакту). Ведомством продвигаются законодательные инициативы о введении уголовной ответственности за хранение (коллекционирование) детской порнографии без цели распространения.-0-