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31 июля 2021, 15:46

МВД напомнило о последствиях употребления несовершеннолетними энергетиков

Фото из архива
Фото из архива

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 8 июля введен запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним в возрасте до 18 лет. При этом за их реализацию подросткам предусмотрено наказание в виде штрафа до 10 базовых величин. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"Следует помнить, что несовершеннолетним также запрещено продавать в магазинах алкогольные напитки, табачные изделия, игральные карты, эротическую продукцию, боевое оружие и другие товары. Ребенку младше 16 лет не продадут пиротехнические изделия бытового назначения, до 15 лет - под запретом для продажи спички, зажигалки, ядохимикаты. Не продадут печатную, аудио- и видеопродукцию, на которых есть значки ограничения по возрасту", - рассказали в УВД.

Ранее запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним в обычных торговых точках отсутствовал. Запрет на их употребление детьми носил лишь рекомендательный характер. При этом, согласно санитарным нормам и правилам "Требования для учреждений общего среднего образования", продажа такого вида товаров в учреждениях общего среднего образования была и до этого запрещена. Продажа энергетиков сейчас полностью запрещена в Турции, Дании, Норвегии, Уругвае, Исландии, некоторых штатах США.

"Проблема вреда энергетиков становится все более обсуждаемой в научном сообществе. Энергетические напитки, сочетающие в себе глюкозу и кофеин, оказывают чрезвычайно вредное воздействие на молодой организм. Даже в спокойном состоянии, без физических нагрузок, употребление энергетического напитка повышает пульс и артериальное давление. Длительный прием энергетиков ведет к повышению агрессивности и раздражительности", - подчеркнули в УВД.

Применение энерготоников имеет пагубные последствия. "После употребления повышается артериальное давление и общий уровень сахара в крови. Большие дозы могут приводить к сильным головным болям. После окончания действия напитка наблюдается ряд побочных действий: усталость, раздражительность, бессонница, депрессия. Так как все напитки содержат кофеин, то они вызывают привыкание. Все энергетические напитки высококалорийны, то есть способствуют накоплению излишнего веса. Регулярный прием сладких энергетиков примерно на 30% увеличивает риск развития диабета. Многочисленные явные и скрытые ингредиенты могут вызвать аллергическую реакцию, начиная от простого зуда и заканчивая непроходимостью дыхательных путей (анафилактическим шоком)", - рассказали специалисты.

"Особенно опасно применять эти напитки вместе с алкоголем, так как алкоголь и кофеин - антагонисты по своему действию на организм: первый расслабляет, второй стимулирует. К тому же кофеин многократно усиливает действие алкоголя на клетки головного мозга", - добавили в ведомстве.-0-

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