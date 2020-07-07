МВД напомнило об ответственности за надписи в общественных местах

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практически ежедневно фиксируются факты размещения в общественных местах различного рода надписей, МВД напомнило об ответственности за подобные действия. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

"Практически ежедневно фиксируются факты размещения в общественных местах (на фасадах зданий, сооружениях и пр.) различного рода надписей, наклеек, транспарантов, растяжек и распространения печатной продукции, направленных против существующей избирательной системы, государственных органов власти и управления. Только за последние два месяца установлено 559 таких фактов, больше всего их в столице и Минской области", - отметили в МВД.

"Невольно задаешься вопросом: почему, когда повредят личное имущество, будь то поцарапанная машина или поломанный забор, потерпевший с заявлением спешит в милицию, а когда наносится вред, по сути, нашему общему имуществу, все или почти все проходят мимо?" - задаются вопросом в МВД.

Так, на днях в Червенский РОВД обратились представители Ляденского сельского исполкома. Они сообщили, что на дорожном знаке и остановке общественного транспорта краской нанесены различные надписи, а на улицах агрогородка разбросаны листовки.

Вскоре сотрудники милиции вышли на след предполагаемого нарушителя - 18-летнего местного жителя. Молодой человек полностью сознался в содеянном и раскаялся. Он пояснил, что купил баллончик с красной краской в Минске, после чего приехал домой в Ляды, где разрисовал знак и стену остановки. Текст листовок отыскал в интернете, распечатал и разбросал на улицах деревни. О том, что за совершение подобных действий предусмотрена ответственность, заверял, что не знал. К слову, в распространении листовок ему помогал 56-летний отец.

Решением суда Червенского района за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов сын и отец привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 25 и 20 базовых величин (Br675 и Br540). Кроме того, за умышленное повреждение дорожного знака и автобусной остановки уличный "художник" оштрафован на 40 базовых величин (Br1080). В итоге общая сумма штрафов семейного дуэта составила Br2295.

А в Молодечно 3 июля сотрудники милиции подошли к 32-летнему местному жителю, который подозревался в совершении административного правонарушения, и сделали замечание. Мужчина стал вести себя вызывающе, снимал происходящее на телефон и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Молодечненец также признал вину и извинился за свои действия. Свое поведение он объяснил собственной "дуростью", а причиной поступка назвал желание "хайпануться". Решением суда задержанный привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 базовых величин (Br270).

"Работа милиции, направленная на установление авторов "художеств", продолжается в тесной связке с представителями местных исполнительных и распорядительных органов, жилищно-коммунального хозяйства, организациями, занимающимися перевозкой граждан и грузов. Вопрос стоит не только в выявлении правонарушителя и привлечении его к ответственности, но и в возмещении причиненного ущерба. В зависимости от его суммы, а также обстоятельств произошедшего и умысла задержанного, подобное вредительство законодательством может трактоваться по-разному", - заметили в министерстве.

Так, нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов, выразившееся в размещении объявлений, плакатов, листовок и иных информационных материалов нерекламного характера в специально не предназначенных для этого местах (например, на осветительных мачтах, стенах зданий, сооружений и т.п.), влечет административную ответственность по статье 21.14 КоАП и наложение штрафа в размере до 25 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 10 до 50 базовых величин, а на юридическое лицо - от 20 до 100 базовых величин.

При наличии в таких печатных материалах надписей (текста) оскорбительного характера может наступить административная ответственность по статье 9.3 КоАП и повлечь штраф в размере до 20 базовых величин, а в случае каких-либо призывов к организации или проведению массового мероприятия с нарушением законодательства - по статье 23.34 КоАП с наложением ареста или штрафа до 30 базовых величин. Штрафные санкции увеличиваются в случае повторного совершения указанных противоправных действий либо совершенные его организатором или за вознаграждение.

"Нелишнем будет напомнить, что осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления влечет уголовную ответственность по статье 341 УК (общественные работы, штраф или арест). К слову, по материалам органов внутренних дел в июне уже возбуждено пять уголовных дел по этой статье", - проинформировали в МВД.

А вот умышленные уничтожение или повреждение информационных либо агитационных печатных материалов, размещенных в соответствии с законодательством на зданиях, сооружениях или иных объектах с согласия их собственника или владельца в ходе избирательной кампании, подготовки или проведения референдума, либо нанесение надписей или изображений на информационные либо агитационные печатные материалы влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 10 базовых величин (статья 9.11 КоАП).

В иных случаях за умышленные уничтожение либо повреждение имущества (например, информационного стенда о выборах), повлекшие причинение ущерба в незначительном размере, если в этих действиях нет состава преступления, предусмотрена административная ответственность по статье 10.9 КоАП (штраф в размере до 50 базовых величин), а при ущербе в значительном размере - уголовная ответственность по статье 218 УК (общественные работы, штраф, исправительные работы, арест или ограничение свободы на срок до 2-х лет).

"Мы не предупреждаем, а хотим упредить!" - подчеркивают в МВД.-0-