МВД: наша общая цель - пресечь попытки наркодилеров использовать молодежь

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша общая цель - пресечь попытки наркодилеров использовать молодежь в преступных целях, заявил сегодня журналистам начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поддавшись несколько лет назад колоссальному давлению со стороны определенных объединений граждан, обвинявших государственную систему в излишней жестокости и субъективности по отношению к их детям, осужденным за наркопреступления, государство пошло навстречу. Принят ряд послаблений в виде снижения санкций, актов амнистии. Изменения затронули вопросы помилования и содержания в местах лишения свободы. Как итог, у молодежи начали стираться границы дозволенного. Жажда легких денег преобладает над инстинктом самосохранения, а ведь в этом далеко не последнюю роль играет семья. Поэтому наша общая цель состоит в том, чтобы сохранить здоровое поколение, пресечь попытки наркодилеров использовать молодежь в преступных целях", - отметил Олег Сильвестрович.

По словам начальника, ключевым инструментом снижения спроса неизменно остается профилактика наркомании. "Более чем пятилетний опыт совместной работы МВД с заинтересованными продемонстрировал, что наибольший эффект приносит комплексная профилактическая работа. Исключительно совместными усилиями нам удалось оградить общество от спайсов, донести до молодежи информацию о последствиях их потребления и сбыта, минимизировать риски передозировок", - добавил он.

"В то же время динамичное развитие общества и некоторых социальных явлений, в том числе и негативных, снижает эффективность применяемых форм и методов, требуя выработки новых подходов. Сложность представляет оценка влияния используемых современных инструментов профилактической работы. Кроме того, для качественной профилактики и положительного конечного результата не менее важно знать о факторах, сдерживающих девиантное поведение", - продолжил Олег Сильвестрович.

Он обратил внимание, что становятся менее эффективными формы и методы проводимых мероприятий, а порой они даже дают обратный эффект. "Например, использование определенных слоганов и изображений на билбордах, листовках, в социальных роликах может расцениваться молодыми людьми в качестве рекламы, а не восприниматься как что-то запрещенное. Опасность также представляет неверное соотношение информации и целевой аудитории. Таким образом, вместо непринятия тех же наркотиков мы можем спровоцировать интерес к их употреблению либо продаже", - сказал начальник.

"Тенденции текущего года показали, что существующие подходы к профилактике проигрывают тем формам психологического воздействия, которые используют организаторы интернет-площадок по продаже наркотиков для рекрутинга закладчиков. К тому же они постоянно совершенствуются, становятся более агрессивными, изощренными, влияют на сознание молодых людей, вовлекая их в преступный наркобизнес. Они принимают во внимание тот факт, что молодежь все чаще привлекают легкие заработки, в ее культуре преобладают корысть, тщеславие и самолюбие. Таким образом, юноши и девушки быстро попадаются на профессиональные приемы организаторов интернет-магазинов, становясь для них очередным расходным материалом", - уверен Олег Сильвестрович.

Он рассказал, что в настоящее время МВД работает в том правовом поле, которое позволяет проводить информационную политику, способную повлиять на те или иные негативные тенденции в обществе. "В то же время немаловажным остается выбор наиболее оптимальных подходов и инструментов, которые действительно способны минимизировать преступные проявления. Проделана и продолжается колоссальная профилактическая работа министерствами внутренних дел, образования, здравоохранения, представителями средств массовой информации. Разработана антинаркотическая информационная стратегия, позволяющая говорить уже не о разовых вкраплениях в медиапространство, а о целостной системе информирования населения о наркомании и наркопреступности", - констатировал он.

"Однако ситуация с участившимися случаями смертей от передозировок, двукратным увеличением количества наркопреступлений, связанных со сбытом наркотиков обучающимися в учреждениях образования в начале этого года, заставила нас посмотреть на причины этого с другой стороны. Мониторинг ситуации показал, что задержанные абсолютно четко представляют, чем им предстоит заниматься, и осознают существующие риски", - подчеркнул Олег Сильвестрович.

Он отметил, что в одном из регионов страны на прошлой неделе были задержаны пятеро учеников 2005-2006 годов рождения. "Всего в данном районе в этом году задержаны восемь несовершеннолетних, профессионально занимающихся распространением наркотиков. При этом профилактическая работа в учебных заведениях, где они обучались, проводилась еженедельно педагогами, сотрудниками милиции, представителями прокуратуры. Что повлияло на поведение задержанных, нам придется выяснить. Но очевидно, что нельзя исключать и тот факт, что дети ввиду массированной информационной атаки по поводу вреда наркотиков и всего того, что с ними связано, перестали реагировать на эту информацию адекватно. Кроме того, если те сведения, что они получают в учебном заведении, не соответствуют услышанному вне школы, в частности, от товарищей или родителей, то чтобы мы с вами ни придумывали, польза от этого будет минимальная. То есть еще раз подтверждается, что работа должна быть комплексной и многосторонней", - заключил Олег Сильвестрович.-0-