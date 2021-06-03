МВД не исключает, что в перспективе использование ID-карты станет возможным и для выезда за границу

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве внутренних дел не исключают, что в перспективе при условии заключения соответствующих международных договоров использование идентификационной карты гражданина Беларуси станет возможным и для выезда за границу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Департаменте по гражданству и миграции МВД, комментируя постановление Совмина "О формах бланков биометрических документов и их описании".

Правовой акт установил формы бланков 8 новых видов биометрических документов, удостоверяющих личность (в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой) и документов для выезда из Беларуси и въезда в страну (в виде паспортной книжки).

К первой категории относятся идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, биометрический вид на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства. Ко второй - биометрический паспорт гражданина, дипломатический паспорт, биометрический служебный паспорт, проездной документ (выдается иностранцам, которым предоставлен статус беженца в Беларуси), а также биометрический проездной документ (выдается иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в нашей стране и не имеющим в течение года действительного паспорта или иного документа, предназначенного для выезда за границу).

На лицевой стороне ID-карты находится информация о ее владельце: фотоизображение (цифровой фотопортрет); фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); число, месяц, год рождения; пол, гражданство или подданство (при наличии); идентификационный номер; вид документа и его номер; число, месяц, год окончания срока действия, а также изображение подписи владельца, достигшего 14-летнего возраста.

Оборотная сторона карты содержит код государства рождения владельца; число, месяц, год выдачи документа; код органа, выдавшего документ; черно-белую фотографию владельца, двухмерный штрихкод, содержащий закодированную информацию о владельце и документе.

"Специалисты отмечают, что двойное использование фотографии (цветной - на лицевой стороне и черно-белой - на оборотной), а также наличие штрихкода поможет защитить документ от подделки", - заверили в МВД.

Кроме того, ID-карта содержит два приложения: ИКАО (рекомендации Международной организации гражданской авиации для машиносчитываемых проездных документов) и криптографическое. Первое необходимо для выезда за границу - содержит цифровое фото, биометрические и персональные данные, второе предназначено для проверки электронной цифровой подписи владельца карты и его идентификации в государственных информационных системах и ресурсах.

ID-карта будет выдаваться гражданам с 14 лет сроком на 10 лет, а также с момента рождения по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка сроком действия на 5 лет.

Биометрический паспорт гражданина с учетом международной практики предназначен только для выезда за границу. Он отличается от обычного тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая данные владельца - фамилию, имя, дату рождения и его биометрические данные (фотографию и отпечатки пальцев, используемые для его идентификации).

На страницах паспорта используются изображения памятников архитектуры, являющихся историческим наследием нашей страны, - Свято-Духов кафедральный собор и костел святых Симеона и Елены в Минске, Свято-Николаевский кафедральный собор в Бобруйске, костел Святого Иоанна Крестителя в деревне Камаи, церковь-крепость Рождества Богородицы в деревне Мурованка и другие.

ДГиМ МВД не исключает, что в перспективе, при условии заключения соответствующих международных договоров, использование идентификационной карты гражданина Республики Беларусь станет возможным и для выезда за границу. В таком случае получение биометрического паспорта не потребуется.

Введение биометрических документов предусмотрено с 1 сентября 2021 года.-0-