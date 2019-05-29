МВД: одна из причин подростковой преступности в летний период - незанятость

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из главных причин противоправного поведения детей и подростков в летний период является их незанятость. Такое мнение высказал журналистам начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Сергей Янковский, передает корреспондент БЕЛТА.

С 1 мая по 1 октября реализуются мероприятия, предусмотренные республиканской межведомственной программой "Забота", цель которой - организация досуга и сбережения здоровья подростков в летний период. А к ее задачам относятся предупреждение правонарушений, формирование навыков здорового образа жизни, развитие интеллектуального и духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей. Во время реализации программы сотрудники милиции в круглосуточном режиме будут нести охрану общественного порядка в 143 загородных детских оздоровительных лагерях.

Министерство внутренних дел и его структурные подразделения особое внимание уделяют подросткам и детям в летний период и принимают меры по формированию правосознательного и безопасного поведения подрастающего поколения. В профилактическую работу активно вовлекается молодежь, проводит разъяснительные мероприятия со сверстниками о здоровом образе жизни и поведении в общественных местах. "Можно отметить создание по инициативе УВД и при поддержке администраций учебных заведений антинаркотических молодежных студенческих отрядов. Их основными задачами является разработка и реализация мер по профилактике наркомании в учебных заведениях. На сегодняшний день насчитывается более 130 таких отрядов", - сказал Сергей Янковский.

По его словам, особого внимания требуют подростки, с которыми инспекция по делам несовершеннолетних проводит индивидуально-практическую работу. "Ребята вовлекаются в туристические походы и слеты, экскурсии с посещением памятников истории и культуры, турниры по различным видам спорта с участием команд сотрудников ИДН, - пояснил представитель МВД. - Например, в октябре прошлого года мы провели республиканский турнир по мини-футболу "Вместе к победе", который планируем повторить в августе".

Сергей Янковский подчеркнул, что профилактические меры способствовали снижению числа преступлений несовершеннолетних на 2,2% по итогам четырех месяцев. "Отмечается положительная тенденция по снижению хулиганств. Но кражи продолжают оставаться самым распространенным преступлением подростков. Их удельный вес от общего числа совершенных преступлений этого года - 42%, - рассказал он. - При этом наблюдается снижение совершенных уголовно наказуемые деяний на 3,5%. По-прежнему основное количество преступлений происходит в ночное время - 35%, их наибольшее количество отмечено в Брестской области".-0-