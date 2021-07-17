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17 июля 2021, 16:42

МВД опровергло информацию о принудительной вакцинации заключенных

Фото из архива
Фото из архива

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД опровергло информацию о принудительной вакцинации заключенных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя министерства Ольги Чемодановой.

"В оппозиционных интернет-источниках активно распространяется недостоверная информация о принудительной вакцинации заключенных в исправительных учреждениях ДИН МВД якобы под угрозой запрета длительных свиданий. Эти сведения не соответствуют действительности и являются очередной попыткой дискредитировать правоохранительные органы", - рассказали в МВД.

По информации Департамента исполнения наказаний, в учреждениях уголовно-исполнительной системы вакцинация проводится исключительно добровольно.

"Ведется разъяснительная работа со спецконтингентом о преимуществах вакцинации как эффективной, доступной и безопасной меры профилактики коронавирусной инфекции", - добавили в ведомстве.-0-

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