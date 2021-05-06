МВД предупреждает о недопустимости использования незарегистрированной символики 9 мая

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 6 мая 2021
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:37 В Вильнюсе проходит протестная автомобильная акция с участием сотрудников санатория "Беларусь" Общество
14:29 В Минске за психотропы будут судить двух студентов - распространителя и покупателя Происшествия
14:26 Международные эксперты обсуждают в БГУФК подготовку спортивного резерва в хоккее Общество
14:24 ФОТОФАКТ: Крестьянские будни в Китае Калейдоскоп
14:22 ДНК-вакцина при лечении триплет-негативного рака молочной железы показала впечатляющий результат Общество
14:22 Городская военно-патриотическая игра "Зарница" стартовала в Гродно Регионы
14:06 В 2020 году переданы на перезахоронение останки 250 погибших во время войн Общество
14:02 В Чериковском районе перезахоронили останки бойца Красной армии Регионы
14:00 Состояние Ромы Когодовского остается тяжелым, но есть небольшая положительная динамика - врач Общество
13:54 Белорусский рубль на торгах 6 мая укрепился к трем основным валютам Экономика
13:49 ФОТОФАКТ: Ветерана войны Бронислава Карпенко поздравили с Днем Победы Регионы
13:48 Более 380 придорожных объектов торговли и общепита расположены в Минской области Регионы
13:44 ФОТОФАКТ: Обряд "Юрьевский хоровод" провели в деревне Погост Культура
13:42 В Гольшанском замке начала работу музейная экспозиция Регионы
13:36 Армения отменила ограничения на въезд для привитых от COVID-19 туристов В мире
13:23 Молодежи нужно помнить и знать историю войны - ветеран Общество
13:03 ГПК: число нелегальных мигрантов на границе с Литвой возросло в 17 раз Общество
13:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1219 пациентов с COVID-19, выписаны 1319 Общество
12:56 Акция "Трезвый водитель" пройдет в Минской области 7-12 мая Регионы
12:56 Сергеенко: новый закон о госслужбе предполагает усиление ответственности чиновников Политика
12:52 Послы Беларуси и Словакии в РФ подтвердили интерес к наращиванию экономического сотрудничества Экономика
12:52 До +18°С ожидается по юго-востоку Беларуси 7 мая Общество
12:50 Памятник Иону Солтысу открыли на улице Ваупшасова в Минске Регионы
12:48 Издательский дом "Интекс-пресс" привлечен к ответственности за нарушение законодательства о СМИ Происшествия
12:44 В Беларуси на дорогах республиканского значения расположено почти 400 АЗС - Минтранс Общество
12:43 Прямую телефонную линию проведет замминистра культуры 8 мая Культура
12:37 КС признал закон о недопущении реабилитации нацизма соответствующим Конституции Политика
12:36 МВД предупреждает о недопустимости использования незарегистрированной символики 9 мая Общество
12:30 Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте оружия Происшествия
12:30 В Минском районе у мужчины изъяли более 3 т лома черного металла Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
06 мая 2021, 12:36

МВД предупреждает о недопустимости использования незарегистрированной символики 9 мая

Фото из архива
Фото из архива

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Владимир Станилевич предупредил о недопустимости использования незарегистрированной символики 9 мая, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом непрекращающихся попыток давления на правоохранительные органы и обычных граждан со стороны деструктивных элементов хотелось бы напомнить о необходимости соблюдения общепринятых норм поведения в обществе, соблюдении действующего законодательства и существующей ответственности за его нарушение. Отдельно необходимо остановиться на незаконном использовании незарегистрированной символики, совершении различного рода провокационных действий, а также вызывающего поведения отдельных граждан во время мероприятий", - сказал Владимир Станилевич.

По его словам, органы внутренних дел не дадут омрачить великий праздник Победы.

"Любое правонарушение будет мгновенно пресекаться. Виновные лица будут установлены, задержаны и привлечены к ответственности, - отметил замначальника. - Личный состав органов внутренних дел и внутренних войск мобилизован на добросовестное несение службы и готов к обеспечению общественного порядка при проведении праздничных мероприятий. В свою очередь добропорядочных граждан попрошу быть бдительными, обращать внимание на подозрительных лиц и бесхозные предметы, своевременно информировать о них органы внутренних дел. Только вместе мы обеспечим безопасность и создадим праздник для наших ветеранов".

Личный состав органов внутренних дел 9 мая будет нести службу в усиленном режиме. "Предусмотрено информирование населения о необходимости соблюдения мер безопасности, особенностях организации пропускного режима, вводимых ограничениях, изменениях в организации движения личного и общественного транспорта, - рассказал Владимир Станилевич. - Места проведения официальных и развлекательных мероприятий будут взяты под особый контроль. В наиболее многолюдных из них будет организован пропускной режим, в ходе которого предусмотрено выставление оцепления по периметру мест проведения, осмотр территории саперно-пиротехническими группами, оборудование необходимого количества пунктов пропуска. Перед каждым пунктом пропуска будет установлен информационный стенд с указанием предметов и веществ, запрещенных к проносу".

В районе площади Победы в Минске будут работать камеры хранения. "Для лиц особой категории - ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, беременных женщин, родителей с малолетними детьми - будут оборудованы отдельные пункты пропуска для скорейшего прохождения. При необходимости будет оказана помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также содействие в их доставке к местам проживания на служебном автотранспорте. Все граждане, которые пожелают прийти на праздник, должны пройти досмотр на КПП, где необходимо представить вещи для осмотра. В случае обнаружения запрещенных предметов в ручной клади либо на себе они будут изыматься, а люди доставляться в территориальные органы внутренних дел для разбирательства", - подчеркнул замначальника.

В Минске при проведении утренних и вечерних мероприятий на площади Победы будет ограничено движение транспорта по проспекту Независимости, а также запрещен выход граждан со станции метро "Площадь Победы" на ритуальную площадку к Вечному огню. "По окончании концерта на площади Победы в 23.00 в 5 местах Минска состоится праздничный фейерверк. Территория в радиусе 500 м от точек расположения пиротехнических зарядов будет зарежимлена, предусмотрено ограничение движения и запрещение стоянки автотранспорта в опасных зонах, - констатировал Владимир Станилевич. - Кроме того, 9 мая на территории Минска будут предусмотрены наряды на станциях метрополитена, железнодорожном вокзале, а также в других местах с массовым пребыванием граждан. Все въездные магистрали столицы будут находиться под пристальным контролем нарядов в ГАИ с применением средств видеофиксации и выборочного досмотра автотранспорта".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
День Победы МВД
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
В Вильнюсе проходит протестная автомобильная акция с участием сотрудников санатория "Беларусь"
Фото из архива Международные эксперты обсуждают в БГУФК подготовку спортивного резерва в хоккее
Фото из архива ДНК-вакцина при лечении триплет-негативного рака молочной железы показала впечатляющий результат
Фото из архива В 2020 году переданы на перезахоронение останки 250 погибших во время войн
Фото из архива Состояние Ромы Когодовского остается тяжелым, но есть небольшая положительная динамика - врач
Михаил Милицкий Молодежи нужно помнить и знать историю войны - ветеран
Главное
Во время совещания "Нам нужны действительно государственные люди" - у Лукашенко вновь обсудили законодательство о госслужбе
Сергеенко: новый закон о госслужбе предполагает усиление ответственности чиновников
Семашко: Беларусь и Россия близки к созданию экономической платформы Союзного государства
Темпы взаимной выгоды: поставки песка на строительство комплекса Minsk World возрастут на треть
Топ-новости
Червяков: Беларусь в числе немногих стран, увеличивших в 2020 году приток прямых иностранных инвестиций
КС признал закон о недопущении реабилитации нацизма соответствующим Конституции
МВД предупреждает о недопустимости использования незарегистрированной символики 9 мая
В Беларуси до конца недели сохранится дождливая погода
В Вильнюсе проходит протестная автомобильная акция с участием сотрудников санатория "Беларусь"
Памятник Иону Солтысу открыли на улице Ваупшасова в Минске
Мезенцев ответил тем, кто не считает нужным проводить парады на День Победы
Состояние Ромы Когодовского остается тяжелым, но есть небольшая положительная динамика - врач
ФОТОФАКТ: Обряд "Юрьевский хоровод" провели в деревне Погост
Молодежи нужно помнить и знать историю войны - ветеран
Законопроект по вопросам возмещения банковских вкладов рассмотрят депутаты в первом чтении
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1219 пациентов с COVID-19, выписаны 1319
В Беларуси отмечается снижение подростковой преступности - Петришенко
Стала известна программа главных мероприятий 9 мая в Минске
Белорусский рубль на торгах 6 мая укрепился к трем основным валютам
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.