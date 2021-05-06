МВД предупреждает о недопустимости использования незарегистрированной символики 9 мая

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Владимир Станилевич предупредил о недопустимости использования незарегистрированной символики 9 мая, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом непрекращающихся попыток давления на правоохранительные органы и обычных граждан со стороны деструктивных элементов хотелось бы напомнить о необходимости соблюдения общепринятых норм поведения в обществе, соблюдении действующего законодательства и существующей ответственности за его нарушение. Отдельно необходимо остановиться на незаконном использовании незарегистрированной символики, совершении различного рода провокационных действий, а также вызывающего поведения отдельных граждан во время мероприятий", - сказал Владимир Станилевич.

По его словам, органы внутренних дел не дадут омрачить великий праздник Победы.

"Любое правонарушение будет мгновенно пресекаться. Виновные лица будут установлены, задержаны и привлечены к ответственности, - отметил замначальника. - Личный состав органов внутренних дел и внутренних войск мобилизован на добросовестное несение службы и готов к обеспечению общественного порядка при проведении праздничных мероприятий. В свою очередь добропорядочных граждан попрошу быть бдительными, обращать внимание на подозрительных лиц и бесхозные предметы, своевременно информировать о них органы внутренних дел. Только вместе мы обеспечим безопасность и создадим праздник для наших ветеранов".

Личный состав органов внутренних дел 9 мая будет нести службу в усиленном режиме. "Предусмотрено информирование населения о необходимости соблюдения мер безопасности, особенностях организации пропускного режима, вводимых ограничениях, изменениях в организации движения личного и общественного транспорта, - рассказал Владимир Станилевич. - Места проведения официальных и развлекательных мероприятий будут взяты под особый контроль. В наиболее многолюдных из них будет организован пропускной режим, в ходе которого предусмотрено выставление оцепления по периметру мест проведения, осмотр территории саперно-пиротехническими группами, оборудование необходимого количества пунктов пропуска. Перед каждым пунктом пропуска будет установлен информационный стенд с указанием предметов и веществ, запрещенных к проносу".

В районе площади Победы в Минске будут работать камеры хранения. "Для лиц особой категории - ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, беременных женщин, родителей с малолетними детьми - будут оборудованы отдельные пункты пропуска для скорейшего прохождения. При необходимости будет оказана помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также содействие в их доставке к местам проживания на служебном автотранспорте. Все граждане, которые пожелают прийти на праздник, должны пройти досмотр на КПП, где необходимо представить вещи для осмотра. В случае обнаружения запрещенных предметов в ручной клади либо на себе они будут изыматься, а люди доставляться в территориальные органы внутренних дел для разбирательства", - подчеркнул замначальника.

В Минске при проведении утренних и вечерних мероприятий на площади Победы будет ограничено движение транспорта по проспекту Независимости, а также запрещен выход граждан со станции метро "Площадь Победы" на ритуальную площадку к Вечному огню. "По окончании концерта на площади Победы в 23.00 в 5 местах Минска состоится праздничный фейерверк. Территория в радиусе 500 м от точек расположения пиротехнических зарядов будет зарежимлена, предусмотрено ограничение движения и запрещение стоянки автотранспорта в опасных зонах, - констатировал Владимир Станилевич. - Кроме того, 9 мая на территории Минска будут предусмотрены наряды на станциях метрополитена, железнодорожном вокзале, а также в других местах с массовым пребыванием граждан. Все въездные магистрали столицы будут находиться под пристальным контролем нарядов в ГАИ с применением средств видеофиксации и выборочного досмотра автотранспорта".-0-