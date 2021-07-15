МВД прокомментировало изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 15 июля 2021
Минск Малооблачно +29°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:38 Артисты Театра эстрады подарят частичку души зрителям на "Славянском базаре в Витебске" Культура
17:32 Витебский облисполком исключил 2 сельхозпредприятия из перечня подлежащих финансовому оздоровлению Регионы
17:22 В Брестской области установили 18 ранее неизвестных мест расстрелов мирного населения в годы войны Регионы
17:16 МАГАТЭ в декабре оценит ядерную и радиационную безопасность Беларуси Экономика
17:10 Стартовал Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство Общество
16:59 Летняя школа юных ученых открылась в "Бригантине" Общество
16:52 Витебчанин приговорен к 2 годам лишения свободы за оскорбление представителей власти Происшествия
16:40 МВД прокомментировало изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя Общество
16:38 Производство сельхозпродукции в Беларуси в I полугодии снизилось на 0,3% Экономика
16:38 Минчане похитили металлолом на одном из промышленных предприятий города Происшествия
16:35 Правительство сократило срок самоизоляции в Беларуси до 7 дней Общество
16:30 Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя Президент
16:21 Лебедев: юбилейный "Славянский базар" - еще один шаг в развитии гуманитарного сотрудничества в СНГ Общество
16:12 Число погибших из-за наводнения в Германии увеличилось до 42 В мире
16:07 Ставка рефинансирования с 21 июля повышается до 9,25% годовых Экономика
16:05 Страны СНГ решают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19 Общество
16:02 Реальные денежные доходы белорусов в январе-мае выросли на 3,5% Общество
15:58 На первых масштабных концертах "Славянского базара" милиция обеспечила правопорядок - УВД Регионы
15:55 В СНГ будет разработана дорожная карта по развитию взаимодействия в области телемедицины Общество
15:55 Лискович: наш суверенитет и право самим решать свою судьбу подвергаются серьезным испытаниям Общество
15:54 ФПБ: все сельхозорганизации обеспечивают участников жатвы горячим питанием Общество
15:47 Звезда Николая Баскова ярко засияла в Витебске Культура
15:43 Выставку о природе и достопримечательностях Пакистана открыли на "Славянском базаре" Культура
15:42 В Лидском районе спасатели отыскали пропавшую в лесу пенсионерку Происшествия
15:38 Лукашенко назначил новых замначальника Объединенного штаба ОДКБ и начальника Военной академии Президент
15:35 Технологию "Сларри Сил" для ремонта дорог апробируют в Бресте Регионы
15:29 Более 130 заявок поступило от иностранцев на вакцинацию от COVID-19 в Беларуси Общество
15:20 За сутки в Беларуси зарегистрирован 991 пациент с COVID-19, выписаны 1142 Общество
15:20 Умер известный белорусский тренер по легкой атлетике Анатолий Бадуев Спорт
15:07 В Минске с начала года в ДТП с участием мототранспорта 3 человека погибли, 21 травмирован Регионы
Все новости
Все новости
Общество
15 июля 2021, 16:40

МВД прокомментировало изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя

Фото из архива
Фото из архива

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве внутренних дел прокомментировали подписанный сегодня Президентом закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", сообщает БЕЛТА.

Как отметили в ведомстве, принятие нового закона обусловлено прежде всего необходимостью совершенствования правового регулирования деятельности госорганов и иных организаций в условиях чрезвычайного и военного положения, а также введения в соответствующие законодательные акты нормативных предписаний декрета главы государства от 9 мая 2021 г. №2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Целями законодательного акта являются создание дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, повышение роли Совета безопасности в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, поддержания гражданского мира и согласия, противодействия экстремизму и терроризму.

"События, которые произошли в нашей республике в 2020 году, потребовали от правоохранительной системы и госорганов принятия всего инструментария имеющихся мер для наведения порядка и расширения воздействия на деструктивные проявления, - уточнили в МВД. - При подготовке законопроекта изучалось законодательство других стран, анализировались действия деструктивных сил в определенный период, моделировались различного рода ситуации и адекватные действия государственных органов, направленные на профилактику, недопущение, нейтрализацию угроз и вызовов, поступающих в адрес нашей страны".

Новым законом вносятся изменения в законы "О чрезвычайном положении", "О военном положении" и "О Вооруженных Силах".

Так, понятийный аппарат закона "О чрезвычайном положении" приводится в соответствие с законодательством (расширено определение термина "беспорядки"). Документом уточняются основания и порядок введения и отмены чрезвычайного положения с учетом современных угроз национальной безопасности.

Кроме того, корректируются меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения, с учетом действующего законодательства и компетенции госорганов. На местную вертикаль возлагается разработка планов подготовки к введению и обеспечению чрезвычайного положения на соответствующих территориях.

Уточняются силы и средства, привлекаемые для обеспечения режима чрезвычайного положения, в том числе роль Вооруженных Сил, подразделений по чрезвычайным ситуациям, иных военизированных организаций.

Вводится дополнительный государственный орган, координирующий действия сил и средств при введении чрезвычайного положения в особых обстоятельствах, - Совет безопасности, а также устанавливается его компетенция.

Определяется место и роль государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, функционирование которой направлено на выявление и устранение предпосылок для введения чрезвычайного положения.

С учетом современных угроз национальной безопасности закон "О военном положении" дополняется основаниями, условиями и порядком введения военного положения.

Вносимыми изменениями в закон "О Вооруженных Силах" закрепляется привлечение Вооруженных Сил для решения задач функционирования государственной системы реагирования. Уточняются цели, полномочия, социально-правовые гарантии военнослужащих, принимающих участие в обеспечении режима чрезвычайного положения.

"Таким образом, новый закон направлен на создание дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, повышение эффективности государственной системы управления, в том числе деятельности госорганов, иных организаций, их должностных лиц в условиях чрезвычайного и военного положения, а также укрепление территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, гражданского мира и согласия в республике. Предусмотренные законом нормы соответствуют закрепленным в Конституции целям создания демократического правового государства и способствуют укреплению правопорядка", - резюмировали в Министерстве внутренних дел.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
законодательство МВД
Новости рубрики Общество
Участники проекта на железнодорожном вокзале в Гродно Стартовал Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство
Фото edu.gov.by Летняя школа юных ученых открылась в "Бригантине"
Фото из архива Правительство сократило срок самоизоляции в Беларуси до 7 дней
Сергей Лебедев. Фото из архива Лебедев: юбилейный "Славянский базар" - еще один шаг в развитии гуманитарного сотрудничества в СНГ
Фото из архива Страны СНГ решают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19
Фото из архива Реальные денежные доходы белорусов в январе-мае выросли на 3,5%
Главное
Фото из архива Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов - Головченко
Заседание совета старейшин прошло в Совете Республики
Оплатил транспорт - получил жилье! Сборщик мебели из Могилева выиграл квартиру в столице, пользуясь приложением "Оплати"
Топ-новости
Лукашенко назначил новых замначальника Объединенного штаба ОДКБ и начальника Военной академии
Премиями спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов поощрены 1013 человек
Беляев: Россия - наш ближайший союзник, поэтому президенты обсуждают вопросы безопасности во всех аспектах
МВД прокомментировало изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
В Беларуси до конца недели будет жаркая погода
Стартовал Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство
Более 50 тыс. белорусских женщин подписались под обращением против санкций в отношении Беларуси - Богдан
Лискович: наш суверенитет и право самим решать свою судьбу подвергаются серьезным испытаниям
Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
Фотокорреспондент БЕЛТА награжден почетной грамотой Мининформа за освещение "Славянского базара"
Беларусь и Россия обсудили военное сотрудничество в сфере боевой подготовки
Ставка рефинансирования с 21 июля повышается до 9,25% годовых
За сутки в Беларуси зарегистрирован 991 пациент с COVID-19, выписаны 1142
Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Красный Крест рассказал о мерах безопасности при походе в лес
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.