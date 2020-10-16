МВД просит сообщать о готовящихся и совершенных правонарушениях на ж/д транспорте

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С недавнего времени участники деструктивных каналов и пабликов в интернете начали призывать к блокировке железных дорог и даже вредительству на ж/д путях. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Железные дороги - это непрерывно действующий транспортный конвейер страны, зона повышенной опасности. Происшествия на железнодорожном транспорте могут стать причиной невосполнимых человеческих потерь. Даже с обывательской точки зрения железнодорожный транспорт - это как минимум высокое напряжение и многотонные машины, не склонные к мгновенной остановке, сложная система коммуникаций. Некомпетентное вмешательство либо откровенное вредительство несут смертельную опасность", - рассказали в УВД.

За такие действия предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом, повлекшее ущерб в особо крупном размере, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. То же действие, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, наказывается арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от трех до 10 лет.

Самовольная без необходимости остановка поезда, повлекшая по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, либо ущерб в особо крупном размере, наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до семи лет. Забрасывание камнями либо иными предметами проходящих поездов в случае, если будет повреждено какое-либо имущество, повлечет наказание по ч.1 ст.339 УК.

Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопровождающиеся насилием или угрозой его применения, уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся исключительным цинизмом (хулиганство), наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.

Подкладывание на рельсы посторонних предметов (камней, палок и других), которые могут нарушить движение поездов, влечет штраф от 2 до 10 БВ (ч.1 ст.18.3 КоАП). Повреждение железнодорожных путей, путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи (например, если вы разбили переездную сигнализацию) влечет штраф от 20 до 50 БВ (ч.2 ст.18.3 КоАП).

"Уважаемые граждане, если вы стали очевидцем либо вам известно о готовящемся, совершенном или совершаемом правонарушении на железнодорожном транспорте, не позвольте случиться беде, незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел, при необходимости мы гарантируем вам конфиденциальность", - отметили в УВД.-0-