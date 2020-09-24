МВД: протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске и Витебске прошли несанкционированные массовые мероприятия 23 августа. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Пресс-секретарь подчеркнула, что протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка. В сторону правоохранителей летели камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений. Среди милиционеров есть пострадавшие. Участниками стычек преимущественно являлись молодые люди в возрасте до 30 лет.

В Минске группы граждан выстраивались в цепочки вдоль проезжей части, собирались около станций метрополитена, торгового центра "Галерея". В 19.00 на пересечении проспектов Победителей и Машерова их количество составило около 3 тыс. Поздно вечером в различных частях города группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть. Для пресечения массовых нарушений общественного порядка правоохранители использовали спецсредства и технику.

В Витебске в несанкционированной акции участвовало порядка ста человек. "Ими активно руководили модераторы регионального Telegram-чата, призывая становиться в сцепку. Люди массово выходили на проезжую часть, блокируя движение. На перекрестке проспекта Победы с проспектом Строителей неизвестные рассыпали металлические шипы.

В различных населенных пунктах страны 23 сентября зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тыс. человек. Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (из них в Минске - 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек.-0-

Швед: ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности "Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности", - сказал генеральный прокурор Андрей Швед.