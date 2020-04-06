МВД рассказало об основных схемах обмана вокруг информации с коронавирусом

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В управлении по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД предупредили, что в Беларуси начинают активизироваться аферисты, использующие в своих схемах информацию о коронавирусе. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

О первом случае обмана оперативники узнали от жителя Минской области. Неизвестные просили его перевести деньги в фонд помощи белорусам, которые из-за коронавируса якобы не могут вернуться на родину. Мужчина не поверил телефонному абоненту и обратился в милицию. "Пока для Беларуси такие просьбы - скорее исключение, чем правило. А вот в соседних государствах мошенники уже не первый день используют эпидемиологическую обстановку для совершения киберпреступлений. В этой связи мы обращаем внимание на несколько преступных схем, которые могут быть опробованы в нашей стране", - рассказал заместитель начальника управления "К" МВД Кирилл Вяткин.

По его словам, чаще всего аферисты используют телефонные звонки. Представляясь сотрудником госорганов, абонент ссылается на вымышленный документ, предусматривающий разовые выплаты населению для противодействия коронавирусу (приобретение масок, тестов). Для зачисления пособия у жертвы просят сообщить номер банковской карты, после чего похищают с нее деньги. Поэтому никому и никогда нельзя сообщать персональные данные банковской карты.

Еще одна схема обмана - создание лжесайтов по продаже тестов на распознавание коронавируса. Ссылку на фальшивку отправляют пользователю на электронную почту. Мошенники предлагают оплатить услугу и обещают, что после этого курьер доставит товар. С помощью банковской карты клиент оплачивает покупку, однако на самом деле у него попросту списываются деньги. Вдобавок злоумышленники завладевают персональными данными карт-счета, что в дальнейшем также грозит хищением денег. МВД советует избегать посторонних сайтов и тем более не осуществлять на них какие-либо операции по оплате.

Кроме того, идет рассылка на электронные ящики писем якобы от Всемирной организации здравоохранения. В послании содержится ссылка на статданные по ситуации с коронавирусом в Беларуси и рекомендации по противодействию инфекции. При нажатии на нее активизируется вредоносная программа, блокирующая функционал компьютера и требующая перевода денег на счет преступника. Чтобы не попасться на такую уловку, не стоит доверять подобным письмам.

В управлении "К" МВД предупреждают: не стоит верить и псевдоновостям и иллюстрациям, касающимся злободневной темы. Они направлены на распространение паники среди населения. Один из последних примеров - фейк в интернет-пространстве Беларуси. Неизвестные опубликовали фотографию, обработанную в фотошопе, на которой изображена машина скорой помощи и врачи, от которых якобы убегает пациент. Чуть позже посетители нашли оригинальный снимок и опровергли информацию.-0-