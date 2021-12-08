МВД с августа приняло на рассмотрение свыше 1,3 тыс. заявлений на получение белорусского гражданства

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по гражданству и миграции МВД с середины августа принял на рассмотрение свыше 1,3 тыс. заявлений от иностранцев на получение белорусского гражданства, сообщили БЕЛТА в МВД.

Во время "Большого разговора" глава государства Александр Лукашенко поручил до конца текущего года проработать вопрос о предоставлении гражданства Беларуси иностранным гражданам, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность на территории нашей страны. "Президент поручил упростить процедуру натурализации этой категории лиц и в ускоренном порядке рассмотреть соответствующие ходатайства иностранных граждан, пожелавших интегрироваться в белорусское общество", - сказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Начиная с середины августа, сотрудники подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел провели около 4 тыс. консультаций и приняли к рассмотрению 1322 заявления от иностранных граждан о приобретении гражданства нашей страны.

По результатам рассмотрения обращений белорусское гражданство получили более 1,2 тыс. человек, прибывших из Украины. Из них указами Президента приняты в гражданство Республики Беларусь 796 лиц, а в рамках выполнения поручения главы государства органы внутренних дел оформили решения о предоставлении белорусского гражданства 485 гражданам Украины. "Это законопослушные семьи, которые трудоустроены, ведут добропорядочный образ жизни, работают на благо страны и уже влились в наше общество", - отметил Алексей Бегун.

В ведомстве подчеркнули, что работа по выполнению поручения Президента продолжается.-0-