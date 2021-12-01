МВД: с сегодняшнего дня за езду на летних шинах предусмотрен штраф

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня за езду на летних шинах - штраф. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В условиях зимней скользкости крайне важно состояние покрышек и обеспечение хорошего сцепления колес с дорогой. Поэтому с первого дня календарной зимы инспекторы ДПС проверят наличие зимних шин на транспортных средствах. Напоминаем, что с 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении транспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами", - рассказали в МВД.

Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 БВ.-0-