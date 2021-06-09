МВД: в деструктивных интернет-ресурсах появилась очередная порция лжи о пенитенциарной системе

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деструктивных интернет-ресурсах появилась очередная порция лжи о пенитенциарной системе. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Сегодня на некоторых деструктивных интернет-ресурсах появилась очередная порция лжи о пенитенциарной системе Беларуси. Информация интернет-источников о том, что представители Красного Креста уговаривают писать подследственных прошение о помиловании, не соответствует действительности", - рассказали в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что уголовно-исполнительная система МВД взаимодействует с Белорусским обществом Красного Креста, крупнейшей гуманитарной организацией на территории Беларуси, исключительно в рамках ресоциализации осужденных. "Основные усилия сотрудничества направлены на приобретение осужденными знаний и навыков, необходимых для успешной адаптации после освобождения, а именно знания прав и обязанностей, гуманитарных ценностей, получения профессионального образования и навыков поиска работы, восстановлению семейных связей", - отметили правоохранители.

Распространяемый фейк официально опровергли и в пресс-службе Красного Креста.-0-