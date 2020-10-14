МВД: во время протестных акций люди стали чаще пользоваться тревожными кнопками для вызова милиции

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время протестных акций люди стали чаще пользоваться тревожными кнопками для вызова милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"О событиях, которые стали недоброй традицией каждых выходных, говорят и пишут многие. Очевидно, что большинство устало от "шатающихся змагаров": хотят спокойно спать по ночам, не бояться выходить на улицу, посещать торговые центры и места отдыха. Между тем столичным объектам торговли из-за этих "мирных акций" пришлось изменить график работы и установить тревожные кнопки для экстренного вызова милиции. И все из-за страха попасть под горячую руку "правдоборцев", - рассказали в МВД.

За последние два месяца значительно увеличилось количество срабатываний охранных сигнализаций и тревожных кнопок на объектах социального значения. Причина - разбитые стекла, поврежденные двери, большое скопление подозрительных лиц, расклеивание листовок с призывами к насильственному захвату власти.

"К примеру, на днях в Гродно сотрудники Департамента охраны МВД задержали мужчину, который в одном из торговых центров распространял листовки провокационного характера. Работники нажали тревожную кнопку, поскольку тот игнорировал их замечания. Активно сигнализировать стали и люди, недовольные оглушающим гулом, речевками с призывами к насилию, громкой музыкой из колонок автомобилей участников протестов", - отметили в ведомстве. Ни один подобный факт правоохранители не оставляют без внимания.-0-