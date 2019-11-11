МЗП и денежные доходы населения за октябрь не индексируются - Минтруда

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за октябрь не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В Минтруда пояснили, что в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и проводится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за октябрь к сентябрю составил 100,5%. Он не превысил пятипроцентного порога к августу 2019 года (месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета). В связи с этим указанные виды доходов за октябрь не индексируются.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 года в размере Br330 и за октябрь также не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).-0-