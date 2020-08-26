На белорусско-латвийской границе возможно ограничение транспортного потока

26 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ограничение потока транспортных средств на белорусско-латвийской границе возможно в связи с модернизацией латвийских пунктов пропуска "Силене" и "Патерниеки" (сопредельные белорусские - "Урбаны" и "Григоровщина"), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

"Сведения о фактическом транспортном потоке и очередях в указанных пунктах пропуска доступны на интернет-сайте Службы государственных доходов Латвии https://www.vid.gov.lv/ru/tamozhnya. Просим учитывать информацию при пересечении белорусско-латвийской границы", - уточнили в таможне.

Реконструкция латвийских пунктов пропуска "Силене" и "Патерниеки" продлится до конца 2020 года. Их модернизация, а также реконструкция участка дороги с расширением проезжей части в обоих направлениях ведется по проекту международной технической помощи, который реализуют Государственный таможенный комитет, Витебская таможня и ГАО "Государственное недвижимое имущество" (Латвия) по программе трансграничного сотрудничества Латвия - Литва - Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы. Финансирование проводится за счет средств Европейского союза с софинансированием белорусской и латвийской сторон. Вклад ЕС составляет 4,57 млн евро, в том числе для Беларуси - 3,5 млн евро.-0-