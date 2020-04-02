2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусской границе ускорят оформление товаров первой необходимости для внутреннего потребления, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассматриваем возможность оформления отдельных товаров в процедуре выпуска для внутреннего потребления. То есть будем оформлять груз прямо на пограничном пункте таможенного оформления. И из-за границы такой товар может следовать прямо на предприятие без промежуточного заезда на внутренний пункт таможенного оформления", - рассказал Юрий Сенько.

По его словам, так будут поступать только с товарами, которые не подлежат дополнительному контролю. Категории товаров еще определяются. "В первую очередь это будут товары первой необходимости, медицинского назначения, продукты питания, - пояснил председатель таможенного комитета. - Мы должны создавать условия для беспрепятственного и быстрого следования через границу таких товаров".

Юрий Сенько добавил, что на белорусской таможне уже созданы зеленые коридоры с первоочередным оформлением грузов первой необходимости, которые следуют через Беларусь в другие страны.

Говоря о работе таможни в целом, он отметил, что число грузов, которые оформляются на границе, за январь-март увеличилось на несколько процентов в сравнение с аналогичным периодом прошлого года. Белорусские таможенники оформили 400 тыс. партий груза. "То есть торговый оборот работает, в том числе транзит. Импорт на территорию Беларуси увеличился на 4% - это тоже радует. Это отразилось на тех таможенных платежах, которые таможенная служба собирает в бюджет нашей страны", - обратил внимание Юрий Сенько.-0-