На благотворительные счета Минздрава на борьбу с COVID-19 поступило более Br5,7 млн и 171 тыс. евро

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав обновил информацию о поступлении пожертвований на благотворительные счета Республиканского центра организации медицинского реагирования для борьбы с распространением COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Всего с 25 марта по 20 мая 2020 года на благотворительный счет в белорусских рублях поступило Br5 710 597,52, на счет в валюте - 171 339,32 евро", - отметили в пресс-службе.

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