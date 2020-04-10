На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br3,9 млн и 78,4 тыс. евро

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На благотворительный счет Минздрава на борьбу с распространением COVID-19 поступило уже более Br3,9 млн и 78,4 тыс. евро, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

На 9.00 10 апреля на счет в белорусских рублях поступило Br3 937 777, на валютный - 78 461 евро. Физические лица зачислили Br221 831 (из них по системе ЕРИП - Br92 635).

Среди крупнейших дарителей - Белорусский союз женщин, Белорусский профсоюз работников здравоохранения, частные компании и предприятия. Всего на сегодня спонсорскую помощь перечислили 1 310 физлиц и 210 юрлиц.

Их этих средств для учреждений здравоохранения страны закуплено 4 тыс. защитных стоматологических экранов, 100 тыс. медицинских комбинезонов, 2 тыс. наборов реагентов для выявления COVID-19, 20 тыс. фильтрующих противоаэрозольных полумасок.

Закуплено медицинское оборудование на сумму Br87,6 тыс. Витебский областной клинический специализированный центр получил 50 пульсоксиметров и 10 кислородных концентраторов, Борисовская больница №2 - 25 пульсоксиметров и 5 кислородных концентраторов, 6-я ГКБ Минска - 25 пульсоксиметров и 5 кислородных концентраторов. Выделено также Br334 336 спонсорской помощи РНПЦ эпидемиологии и микробиологии на изготовление наборов реагентов для выявления COVID-19.

Как сообщалось, благотворительный счет был открыт в связи с многочисленными обращениями, которые шли в адрес Минздрава от бизнесменов страны, резидентов ПВТ, промышленных предприятий и обычных граждан, готовых внести пожертвования.

Расчетный счет в белорусских рублях - BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК - AKBBBY2X, УНП - 190263723.

Расчетный счет в евро - BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК - AKBBBY2X, УНП - 190263723.-0-