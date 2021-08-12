На "Большом разговоре с Президентом" состоялся широкомасштабный диалог на позитивной ноте – мнение участницы

12 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Тон "Большого разговора с Президентом" был задан сразу, это был серьезный широкомасштабный диалог на различные темы, но при этом все общение главы государства с журналистами прошло на позитивной ноте. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА главный редактор газеты "Новополоцк сегодня" Екатерина Войшнарович - участница встречи Президента с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, состоявшейся 9 августа.

Екатерина Войшнарович была одним из самых молодых главных редакторов газет, присутствовавших на "Большом разговоре с Президентом". Она руководит городской газетой немногим более 7 месяцев, и для нее это первое подобное масштабное мероприятие. "Первое яркое впечатление - это заданный Александром Лукашенко с самого начал тон диалога. Это был серьезный, обстоятельный, широкомасштабный разговор на различные темы, но при этом общение шло в позитивном ключе. Президент показал, что готов к диалогу на все темы. Считаю, что очень рациональным решением было заслушать в самом начале мероприятия доклад министра экономики Александра Червякова, который рассказал, как пандемия и санкции сказались на стране. И что отказ от жесткого локдауна дал возможность сохранить предприятия и кадры", - отметила Екатерина Войшнарович.

Ожидания главного редактора новополоцкой газеты от "Большого разговора", по сути, оправдались: многие вопросы касались прошедших год назад выборов, санкций и отношения Беларуси с западными странами. Сильное впечатление на участницу мероприятия оказала эмоциональная сторона всего диалога. "Было видно, что Президент говорит от сердца, от души. Чувствовалась его боль за народ, страну, как он переживает за Родину. И не только за своих соотечественников. Александр Лукашенко доказал, что мы готовы принять приезжающих к нам людей из других государств: вспомнить хотя бы его поручение решить дело с получением гражданства для украинцев, которые захотели остаться жить в Беларуси, нашли здесь второй дом", - рассказала главред.

Также ей понравилась теплая атмосфера и та поддержка, которую высказывали ее коллеги из других СМИ в адрес Президента, когда иностранные журналисты пытались совершать нападки на главу государства. "Когда не от мира сего иностранные журналисты втягивали Александра Лукашенко в одну и ту же тему, он отвечал обстоятельно и дал понять: Беларусь - мирная страна, но мы никому не дадим себя в обиду. Особенно запали в душу его слова: "Главное - это спокойная страна, остальное мы купим". После событий годичной давности, когда произошел переворот сознания у людей, мы и в Новополоцке оценили, как важны спокойствие, стабильность, когда ты не боишься выходить на улицу и уверен в завтрашнем дне", - добавила Екатерина Войшнарович.-0-