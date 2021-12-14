На БЖД дан старт акции "Дети и безопасность"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 14 по 24 декабря на Белорусской железной дороге традиционно в преддверии школьных зимних каникул проводится комплекс мероприятий "Дети и безопасность", направленный на предупреждение и профилактику детского травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Работники БЖД совместно с общественными формированиями, сотрудниками органов внутренних дел проведут рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. Специалисты расскажут о мерах безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

За 11 месяцев 2021 года пострадали четверо несовершеннолетних, из которых один ребенок погиб.

БЖД призывает граждан быть внимательными на объектах ж/д транспорта: не оставлять детей одних и не позволять им играть вблизи железнодорожных путей, не ходить по путям, не переходить их в неустановленных местах. Кроме того, запрещается перебегать пути перед приближающимся поездом, прыгать с платформ, подлезать под подвижной состав, кататься на кабинах и крышах вагонов и локомотивов, класть на пути посторонние предметы, бросать камни в движущийся поезд, пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и разговаривать по мобильному телефону.-0-