На "Динамо" и "Минск-Арене" с 19 июня начнут работать выездные студии Белтелерадиокомпании

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания готова к старту II Европейских игр. На территории Национального олимпийского стадиона "Динамо" и спортивного комплекса "Минск-Арена" уже смонтированы выездные студии Агентства теленовостей, которые приступят к работе 19 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.
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Помимо прямых включений в выпусках "Новостей" на время соревнований, в выездных студиях уже с 19 июня будет организована работа информационного канала. В эфире "Беларусь 1" он будет выходить днем с 12.00 до 13.00, а также вечером в рамках "Панорамы".
Белтелерадиокомпания как основной вещатель II Европейских игр покажет максимальное количество состязаний. Всего во время игр медиахолдинг планирует выдать порядка 600 часов видеоконтента. На международном форуме к передвижной телестанции медиахолдинга "Александрына" присоединятся четыре суперсовременные ПТС - "Еўфрасіння", "Яніна", "Рагнеда" и "Паўліна", которые будут задействованы на 5 спортивных дисциплинах. На II Европейских играх будут работать практически все сотрудники медиахолдинга, включая спортивных комментаторов и корреспондентов, режиссеров, операторов и технический персонал.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-
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