На "Динамо" и "Минск-Арене" с 19 июня начнут работать выездные студии Белтелерадиокомпании

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания готова к старту II Европейских игр. На территории Национального олимпийского стадиона "Динамо" и спортивного комплекса "Минск-Арена" уже смонтированы выездные студии Агентства теленовостей, которые приступят к работе 19 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Сюда журналисты пригласят победителей соревнований, медалистов, тренеров, гостей. "Настоящие эмоции, первые впечатления, эксклюзивные комментарии - только для зрителей "Беларусь 1" в выездных студиях АТН в прямом эфире. Запланировано более 10 лайфстримов каждый день в режиме реалити-шоу. В самом большом телепавильоне у стадиона "Динамо" установлены десятки световых приборов, способных создать световой щит против непредсказуемых солнечных лучей, телекамеры, одна из которых взлетит с помощью 10-метрового телевизионного крана. В режиме реального времени журналисты также проведут телезрителей на другие спортивные арены и в фан-зоны", - рассказали в пресс-службе.

Помимо прямых включений в выпусках "Новостей" на время соревнований, в выездных студиях уже с 19 июня будет организована работа информационного канала. В эфире "Беларусь 1" он будет выходить днем с 12.00 до 13.00, а также вечером в рамках "Панорамы".

Белтелерадиокомпания как основной вещатель II Европейских игр покажет максимальное количество состязаний. Всего во время игр медиахолдинг планирует выдать порядка 600 часов видеоконтента. На международном форуме к передвижной телестанции медиахолдинга "Александрына" присоединятся четыре суперсовременные ПТС - "Еўфрасіння", "Яніна", "Рагнеда" и "Паўліна", которые будут задействованы на 5 спортивных дисциплинах. На II Европейских играх будут работать практически все сотрудники медиахолдинга, включая спортивных комментаторов и корреспондентов, режиссеров, операторов и технический персонал.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-