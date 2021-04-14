14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На долю мобильных источников приходится более 80% выбросов в атмосферный воздух Минска, но в целом в белорусской столице дышится гораздо легче, чем в столицах соседних стран. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий, передает корреспондент БЕЛТА.

В городе в последнее время сложилась тенденция, что природопользователи в основном соблюдают нормативы допустимых выбросов в атмосферный воздух. И положительная динамика по их сокращению продолжается. "Если рассматривать автотранспорт, то наибольшую нагрузку испытывает центральная часть города и крупные транспортные магистрали. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят мобильные источники, на долю которых приходится более 80% от общей эмиссии выбросов в атмосферный воздух. В 2019 году этот показатель соответствовал 130,1 тыс. т, в 2020-м сокращение, по предварительным оценкам, составит 12,5%, или 16,3 тыс. т", - рассказал Степан Дубницкий.

Сокращение выбросов он связывает с обновлением парка автомобилей, улучшением качества моторного топлива, оптимизацией организации дорожного движения, развитием велодвижения, более частым использованием общественного транспорта вместо личного. Степан Дубницкий добавил, что около 40% от общего городского транспорта приходится на электрический. Этот процент надо увеличивать, считает он.

Крупные промышленные предприятия города, конечно, оказывают негативное влияние на окружающую среду, "но в последние годы не наблюдается значительных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", подчеркнул глава комитета природоохраны. Валовый общий выброс за 2020 год составил 134,4 тыс. т, что на 14,3 тыс. т меньше по сравнению с 2019 годом. Сокращение выбросов от стационарных источников связано прежде всего с модернизацией производств. "На сегодняшний день все асфальтобетонные заводы на территории Минска имеют современное газоочистное оборудование, что позволяет обеспечить на выходе концентрацию твердых частиц не более 100 мг на 1 куб.м", - добавил Степан Дубницкий.

Наибольшей антропогенной нагрузке подвергается река Свислочь ниже города по течению после выпуска минской очистной станцией аэрации. Чтобы минимизировать этот вред, УП "Минскводоканал" реализует проект реконструкции очистных сооружений, срок окончания запланирован на 2025 год. Пока что проводятся предпроектные и проектные работы. Но в целом и сейчас качество воды по гидрохимическим показателям хорошее либо отличное (кроме участка реки, расположенного у населенного пункта Королищевичи, где у Свислочи удовлетворительный гидрохимический статус).

Приведенные данные подтвердила и начальник службы экологической информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Елена Богодяж. С точки зрения официальной статистики наблюдений она отметила, что в крупных европейских городах, таких как Милан, Барселона и др., где вводился полный локдаун, на этот период снизилось содержание оксидов азота, а вот снижения объемов твердых выбросов не произошло. В Минске по понятным причинам какой-то связи между пандемией COVID-19 и снижением выбросов не просматривается.-0-