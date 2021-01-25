На госпрограмму "Здоровье народа и демографическая безопасность" планируют направить Br46,8 млрд

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реализацию госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" в 2021-2025 годах потребуется Br46,8 млрд. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 января 2021 года №28, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Из этой суммы Br11,45 млрд должны составить средства республиканского бюджета, более Br31,9 млрд - средства местных бюджетов. Планируется привлечь Br2,5 млн собственных средств организаций, Br3 млрд средств от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций. На финансирование госпрограммы хотят направить также Br290,5 млн заемных средств.

Панируется, что суммарный коэффициент рождаемости к 2025 году составит 1,32-1,46 рождений на одну женщину. С 2016 года в Беларуси наметилась тенденция снижения общего числа родившихся детей. В 2019 году число родившихся по сравнению в 2016 годом уменьшилось на 25,6%. Суммарный коэффициент рождаемости за данный период уменьшился с 1,73 до 1,38 ребенка на одну женщину фертильного возраста.

Правительство рассчитывает, что потребление алкоголя снизится до 9,8 л на душу населения. В 2010 году этот показатель составлял 13,3 л, в 2019 году - 10,5 л. Власти в 2021-2022 годах подготовят концепцию антиалкогольной политики, проработают вопрос об увеличении минимальных цен на крепкий алкоголь в размере, превышающем прогнозный уровень базовой инфляции на 20-40%. Хотят также ограничить продажу энергетиков несовершеннолетним.

К 2025 году потребление всех видов табачной продукции среди людей 18-69 лет хотят снизить до 27,4%.

Кроме того, смертность от туберкулеза должна снизиться до 2,11 на 100 тыс. человек. По сравнению с 2015 годом она снизилась в 2019-м на 45% (с 4 до 2,2 на 100 тыс. человек).

Госпрограмма предполагает строительство (реконструкцию) 44 объектов здравоохранения (28 больничных организаций и центров, 13 амбулаторно-поликлинических и три оздоровительные организации).-0-