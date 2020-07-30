На границе с Украиной будет увеличено количество пограничных нарядов - ГПК

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На украинском направлении как в пунктах пропуска, так и на зеленой границе будет увеличено количество пограничных нарядов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Официальный представитель напомнил, что взаимодействие органов пограничной службы Беларуси с украинскими коллегами ведется на уровне главных пограничных уполномоченных, которыми являются руководители пограничных ведомств. Взаимодействие есть и на уровне начальников территориальных органов пограничной службы на совместно охраняемых участках границы, вплоть до командиров подразделений границы.

"Для активизации взаимодействия на белорусско-украинской границе также задействован контактный пункт "Пинск-Житомир", который является одним из элементов системы интегрированного управления границами. Он оснащен современными средствами прямой связи для оперативного обмена информацией в режиме аудио- и видеоконференций. Это позволяет в максимально сжатые сроки точечно реагировать на возникающие угрозы в целях обеспечения пограничной безопасности на этом направлении. Информация в этот контактный пункт поступает со всех территориальных органов пограничной службы, охраняющих белорусско-украинский участок границы", - отметил Антон Бычковский.

Подход к усилению пограничного режима будет комплексный. "Прежде всего это предполагает дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе. Также между руководителями пограничных ведомств уже есть договоренность об усилении проверочных мероприятий в пунктах пропуска через границу: будет усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих на въезд в Беларусь. В целом на украинском направлении как в пунктах пропуска, так и на зеленой границе будет увеличено количество пограничных нарядов", - проинформировал Антон Бычковский.

Как сообщалось, вчера ранним утром под Минском была задержана группа боевиков из российской частной военной компании. Сегодня в пресс-службе МИД Беларуси сообщили, что с учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия украинского гражданства у некоторых из них у исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси.

"Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", - подчеркнули в МИД.-0-