На "Яблочном фэсте" в Шарковщинском районе выступят 19 творческих коллективов

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17 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На областном празднике "Яблочный фэст", который пройдет в деревне Алашки Шарковщинского района 21 августа, участников и гостей ждут веселые конкурсы, ароматные яблочные пироги и выступления творческих коллективов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Шарковщинского райисполкома Людмила Стома.Откроется праздник мобильно: из райцентра в деревню Алашки отправится автомотопоезд, в котором планируют участвовать более 50 экипажей, в том числе делегация из Смоленска. Гостей фестиваля встретят пышным караваем на малой родине белорусского селекционера Ивана Сикоры, где расположен его дом-музей, построенный собственноручно заслуженным агрономом БССР. Возле крыльца до сих пор сохранилась яблоня, на которой знаменитый уроженец Шарковщины проводил селекционные опыты. На ней прижились 12 сортов яблок, и это дерево в очередной раз станет символом мира: участники праздника повяжут на нем ленты с национальными орнаментами, символизирующие единство народов. Совместно с российскими гостями планируется посадить молоденькую яблоню - еще одно дерево мира, братства, единения и крепкой дружбы.Основное действо развернется на конкурсной площадке. Здесь свои программы представят 19 творческих коллективов из 17 районов Витебской области. Около 160 работников культуры будут презентовать работы в конкурсах национальной кухни "Яблочный фуд-корт", изделий народных ремесел "Яблочная мастерская" и креативных сторожей фруктового сада "Fashion-пугало". Кстати, все изготовленные пугала затем останутся в качестве украшения сада, раскинувшегося на 3 га, и устрашения пернатых разбойников. По итогам творческих состязаний судейская команда определит победителей и призеров, им вручат заслуженные награды.Пока жюри будет оценивать работы конкурсантов, гости яблочного праздника смогут насладиться выступлением творческих коллективов Шарковщинского и Миорского районов, а также смоленского шансонье. Малышей и взрослых будут развлекать на интерактивных площадках, аттракционах, устроят мастер-класс по народным бытовым танцам, а также вовлекут в подвижные игры. Желающие смогут посетить литературно-музыкальные встречи, принять участие в турнире по шашкам среди ветеранов, этно-эстафете и пройтись по торговым рядам, на которых будут красоваться виновники торжества - румяные яблочки.-0-