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06 января 2020, 17:03

На конкурс "100 идей для Беларуси" в 2019 году подано более 1 тыс. заявок

Фото из архива
Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. заявок подано на республиканский конкурс "100 идей для Беларуси" в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

"Завершается девятый сезон республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси". От молодежи со всех областей страны поступило более 1 тыс. заявок. В октябре-ноябре 2019 года прошло 39 зональных отборочных этапов, в которых приняли участие более 500 молодых людей. В декабре - 6 областных, Минский городской и отборочный этап Национальной академии наук", - рассказал Олег Дикун.

В финале, который, как ожидается, пройдет в феврале, примут участие 100 лучших проектов. Среди них система подсчета пассажиров в общественном транспорте, разработанная представителями Брестского государственного технического университета Эдуардом Кононовым, Дмитрием Заваленым и Ильей Волком. Авторы проекта предлагают устанавливать в автобусах камеры, благодаря которым можно будет проводить оценку пассажиропотока в зависимости от времени суток, поры года и других факторов. Студенты этого же вуза Никита Юшкин, Александра Купцова и Ричард Краснов презентовали мобильную рекламную платформу с геймизацией. Суть проекта "Virtual Me" в том, что действия из реальной жизни будут отражаться на аватаре в приложении.

Студенты Белорусской государственной академии связи Никита Кудинов и Илья Иванов предложили авторский проект "Жестобот". Это робот, управляемый жестами руки. Он может быть использован в качестве манипулятора для решения задач в труднодоступных местах, условиях, опасных для жизни и здоровья. Специалисты Гомельского вагонного депо РУП "Гомельское отделение Белорусской железной дороги" Александр Отока и Алексей Лях разработали методику и стенд автоматизированного магнитопорошкового контроля цельнокатаных колес при текущем и среднем ремонте колесных пар. Внедрение этого проекта позволит полностью заменить ручной труд, повысить производительность и как результат - безопасность движения перевозки грузов и пассажиров.

Доцент Гродненского государственного медицинского университета Александр Глуткин - автор более 120 научных и учебно-методических работ, победитель конкурса "100 идей для Беларуси" 2018 года и международного конкурса "100 идей для СНГ" представил проект "Инновационная гидрогелевая матрица для производства раневых повязок и косметических средств". Разработка служит эффективной преградой для бактерий, а также избыточной потери общей воды организма, охлаждает, защищает, регенерирует. Покрытие легко накладывается на рану и удаляется с нее, не требует владения специальными навыками. Предлагаемое покрытие для лечения ран на 40-50% дешевле используемых импортных аналогов.

"В этом сезоне приятно удивили старшеклассники, которые предложили ряд инновационных проектов, заслуживающих внимания и продвижения", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ. В частности, учащийся 11-го класса средней школы №11 города Слуцка Тимофей Стамбровский презентует проект "Использование эффекта Кармана для получения возобновляемой энергии". Он создал модель безопасного ветрогенератора, которая преобразовывает энергию ветра в электричество. Учащаяся 10-го класса этой же школы Елизавета Гринюк будет участвовать в финале со своей разработкой "Автоматическая система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла". Устройство способно обеспечивать помещение притоком теплого и свежего воздуха, созданное из вторсырья, с минимальными затратами на сборку и эксплуатацию. Кроме того, разработано мобильное приложение, не только контролирующее работу рекуператора, но и следящее за содержанием углекислого газа в помещении.

Учащиеся 11-го класса средней школы №4 города Осиповичи Денис Ерошевич и Дмитрий Борисов прошли в финал с проектом "Использование хитозана в комплексной переработке молочной сыворотки". В авторской разработке сделан упор на комплексное безотходное использование молочного сырья, модернизацию и создание нового технологического оборудования, решение проблем энерго- и ресурсосбережения, экологизации молочного производства. Учащийся гимназии №38 города Минска Арсений Жилко будет бороться за победу в финале с проектом "Биополимерные скаффолды на основе пектина и хизотана для регенеративной медицины". Пектин и хитозан являются природными полисахаридами с широким спектром физиологической активности и относятся к возобновляемым источникам сырья. Проект полностью соответствует экологическим требованиям и является экологически безопасным. Кроме того, он имеет экономический эффект за счет уменьшения затрат на лечение и реабилитацию из-за сокращения времени нахождения пациентов в стационаре.

Республиканский молодежный проект "100 идей для Беларуси" направлен на развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, оказание помощи в продвижении молодежных инновационных проектов и научно-технических разработок. В его девятом сезоне принимали участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 31 года, а также молодые ученые до 35 лет. Работы для участия в конкурсе принимались по 10 направлениям в двух категориях: учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, а также студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые.-0-

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