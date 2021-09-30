На олимпиаду по финансовой безопасности в Сочи отправятся 10 студентов БГУ и БГЭУ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 10 студентов Белорусского государственного университета и Белорусского государственного экономического университета примут участие в международной олимпиаде по финансовой безопасности в образовательном центре "Сириус" в Сочи с 3 по 9 октября. Об этом журналистам сегодня рассказал директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Вячеслав Реут, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси завершается подготовка студентов к итоговому этапу международной олимпиады по финансовой безопасности. Это первое и пока единственное на постсоветском пространстве интеллектуальное состязание среди учащейся молодежи в этой сфере. Мы выступали в качестве координатора подготовки к олимпиаде. Первый этап отбора белорусских студентов прошел в марте - июне. В нем участвовали 200 парней и девушек, которые изучают международные отношения, юриспруденцию, финансы и банковское дело, цифровую экономику в БГУ и БГЭУ. Им нужно было представить свое видение, как решить проблемы борьбы с преступностью в экономике, внешних угроз финансовой безопасности государства. По итогам отборочного этапа выбрали 10 студентов, которые наиболее удачно справились с заданиями. Они и представят страну на олимпиаде в Сочи", - рассказал Вячеслав Реут.

Участие в мероприятии позволит повысить информационную, финансовую и правовую грамотность детей и молодежи, посодействует их профориентации. "Готовим смену молодых специалистов, которые в будущем будут стоять на страже экономических интересов Беларуси, работая в Департаменте финансового мониторинга КГК или других ведомствах", - отметил директор.

Студентка четвертого курса БГЭУ Карина Мяделец планирует получить от участия в олимпиаде новые знания, опыт и найти мотивацию для дальнейшего обучения и саморазвития. "Приятно быть первооткрывателем. Верю в белорусских ребят. Постараемся классно поработать", - подчеркнула девушка.

С инициативой провести олимпиаду выступили российская Федеральная служба по финансовому мониторингу и Международный сетевой институт в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Финальный этап олимпиады по финансовой безопасности в Сочи соберет 500 участников из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. За несколько дней для них проведут встречи с приглашенными экспертами, семинары, практикумы, мастер-классы, круглые столы, дебаты, панельные дискуссии. Планируется организовать выставку вузов-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и ярмарку вакансий.-0-