На Осиповичском полигоне испытывают модернизированную систему залпового огня "Ураган-М"

9 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На Осиповичском полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады проходят испытания модернизированной реактивной системы залпового огня "Ураган-М". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник Осиповичского гарнизона, командир войсковой части 12147, гвардии полковник Алексей Ратушный.

"В целях проверки и поддержания боевых, технических и эксплуатационных характеристик проводятся государственные испытания, в том числе и с боевой стрельбой, опытных образцов боевой машины 9П140МБ и транспортно-заряжающей машины 9Т452МБ, - сказал Алексей Ратушный. - Данные образцы представляют собой усовершенствованную РСЗО "Ураган-М". Они созданы белорусскими конструкторами ОАО "ВОЛАТАВТО", которым на модернизацию техники потребовалось 2 года".

Вместо устаревших РСЗО ЗИЛ-135ЛМ разработчики применили в качестве базового шасси автомобили МАЗ-6317. Обновленный "Ураган" дополнен современными средствами связи и автоматизации.

В испытаниях задействованы не только разработчики, но и личный состав реактивного артиллерийского дивизиона 51-й гвардейской артиллерийской бригады. Также за ходом испытаний наблюдал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВС генерал-майор Геннадий Козловский.

"Во время испытаний проведены боевые пуски реактивных снарядов, испытаны автомобили в ходе марша по пересеченной местности и в условиях бездорожья, - уточнил начальник Осиповичского гарнизона. - За счет внедрения новых технологий и новаторских идей опытные образцы показали хорошие результаты и соответствие заявленным требованиям, которые предъявляло Министерство обороны к разработке белорусской системы реактивного залпового огня".-0-

Фото войсковой части 12147