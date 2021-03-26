На Осиповичском полигоне завершилась активная фаза белорусско-российского батальонного учения

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Осиповичском полигоне завершилась активная фаза совместного белорусско-российского батальонного тактического учения. Среди участников - десантники 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск Российской Федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь.

"Цель учения - отработать ведение контрдиверсионных действий по уничтожению незаконных вооруженных бандформирований с использованием всех средств, которые находятся на вооружении 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Мы постарались комплексно отработать, как мы видим на сегодняшний день, ведение борьбы с незаконными вооруженными формированиями. При этом созданная сводная батальонная тактическая группа работала в непростых условиях: стреляли как днем, так и ночью. Отрабатывали вопросы высадки десанта для удержания выгодного рубежа и выполнения задач, стоявших перед подразделениями, - рассказал командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко. - Я очень доволен результатом огневого поражения. Уровень обученности батальона очень высок. Этот же батальон принимал участие в недавней внезапной проверке, где показал высокий уровень тактической и огневой выучки".

По словам командующего ССО, россияне прислали очень подготовленную роту. "Она состоит полностью из контрактников. Эти военнослужащие знают свои действия от и до. Совместная работа показывает, что мы одновременно учимся друг у друга. Ведение контрдиверсионных действий для российской стороны - очень интересная тема. Она у нас перенимает этот опыт. Также десантировалось сводное подразделение. Половина - белорусы, а вторая - россияне", - добавил он.

В этом году на территории Беларуси это первое совместное учение "голубых беретов" из двух стран.-0-